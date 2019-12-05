《宏觀理財－冼健岷》單身人士，及早準備醫療保險

《宏觀理財》近年來，愈來愈多人崇尚獨身，自由自在不受拘束，享受個人生活。按政府統

計處資料顯示，２０１６年香港有３２﹒４％的男性和２８％的女性從未結婚，較１９９１年的

數據２５﹒８％和１８﹒３％呈上升趨勢，反映男女均趨向遲婚或不結婚。

有些年輕的單身一族，可能以為獨身負擔較輕，不用養育子女，抱著今朝有酒今朝醉的態度

，忽略自己和家人的保障需要。然而，單身人士仍要負擔自己和父母的生活及醫療支出，年紀愈

大，使費就愈多。



＊滿足自己和家人的醫療需要＊



為免陷入經濟困難，獨身男女都要及早投保合適的醫療和危疾保障，一旦患病，都可以分擔

醫療開支，免致獨力負擔龐大醫藥費用，令自己本來獨立自主的生活大失預算。此外，當父母年

紀漸大，身體可能會出現毛病，而有一定的醫療需要，所以亦要確保他們有充足的醫療保障。

因此，單身一族可以考慮和父母一起投保或轉保自願醫保靈活計劃，坊間有些方案保證終身

續保、每年保額無上限和不設終身保障限額的計劃，每當投保人有需要時，都能獲得適當的治療

，而不用擔心限額用盡，在未來失去保障，實在值得考慮。

而且，投保自願醫保可享有稅務優惠，保單持有人每年可就每名自願醫保計劃的受保人，申

請最多８０００元的扣稅總額，申請稅務扣減的指明受養親屬數目不設上限，換言之，如果單身

人士為自己及父母投保自願醫保靈活計劃，並在同一課稅年度繳交所需保費，每年可獲高達

２﹒４萬元（即８０００元ｘ３）的稅務扣減金額，實在是單身貴族的佳音！



＊危疾一筆過賠償，維持生活質素＊



此外，單身人士亦要明白危疾日趨年輕化，若果不幸患上嚴重疾病，在沒有另一半支援下，

要支付昂貴的醫療費用，加上可能失去工作能力，收入銳減，更感徬徨。另一方面，如果是父母

的經濟支柱，若患上危疾更會直接影響雙親將來的生活，所以單身一族實在有逼切的危疾保障需

要。危疾保險可以提供一筆過賠償，投保人可用來支付醫療費用或留給父母作生活儲備，為自己

和家人作安心穩妥的安排。

意外總是無法預知，在人生旅途上總會遇到「意料之外」的事情，萬一遭逢意外，單身人士

可能感到無助，這個時候意外保險便能發揮作用。當發生緊急事故時，意外保險可為自己和家人

提供經濟支援，維持一定的生活質素，免致因為失去工作收入或繳付醫療開支，而陷入財務困境

。

單身一族不單要照顧自己，亦要顧及家人的保障需要。正所謂一人計短，二人計長，有需要

的話可以跟理財顧問一起研究最適切的保障方案，安心享受多姿多彩的獨身生活。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

