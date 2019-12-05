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即市新聞

05/12/2019 15:27

《宏觀理財－冼健岷》單身人士，及早準備醫療保險

　　《宏觀理財》近年來，愈來愈多人崇尚獨身，自由自在不受拘束，享受個人生活。按政府統
計處資料顯示，２０１６年香港有３２﹒４％的男性和２８％的女性從未結婚，較１９９１年的
數據２５﹒８％和１８﹒３％呈上升趨勢，反映男女均趨向遲婚或不結婚。
　　有些年輕的單身一族，可能以為獨身負擔較輕，不用養育子女，抱著今朝有酒今朝醉的態度
，忽略自己和家人的保障需要。然而，單身人士仍要負擔自己和父母的生活及醫療支出，年紀愈
大，使費就愈多。

＊滿足自己和家人的醫療需要＊

　　為免陷入經濟困難，獨身男女都要及早投保合適的醫療和危疾保障，一旦患病，都可以分擔
醫療開支，免致獨力負擔龐大醫藥費用，令自己本來獨立自主的生活大失預算。此外，當父母年
紀漸大，身體可能會出現毛病，而有一定的醫療需要，所以亦要確保他們有充足的醫療保障。
　　因此，單身一族可以考慮和父母一起投保或轉保自願醫保靈活計劃，坊間有些方案保證終身
續保、每年保額無上限和不設終身保障限額的計劃，每當投保人有需要時，都能獲得適當的治療
，而不用擔心限額用盡，在未來失去保障，實在值得考慮。
　　而且，投保自願醫保可享有稅務優惠，保單持有人每年可就每名自願醫保計劃的受保人，申
請最多８０００元的扣稅總額，申請稅務扣減的指明受養親屬數目不設上限，換言之，如果單身
人士為自己及父母投保自願醫保靈活計劃，並在同一課稅年度繳交所需保費，每年可獲高達
２﹒４萬元（即８０００元ｘ３）的稅務扣減金額，實在是單身貴族的佳音！

＊危疾一筆過賠償，維持生活質素＊

　　此外，單身人士亦要明白危疾日趨年輕化，若果不幸患上嚴重疾病，在沒有另一半支援下，
要支付昂貴的醫療費用，加上可能失去工作能力，收入銳減，更感徬徨。另一方面，如果是父母
的經濟支柱，若患上危疾更會直接影響雙親將來的生活，所以單身一族實在有逼切的危疾保障需
要。危疾保險可以提供一筆過賠償，投保人可用來支付醫療費用或留給父母作生活儲備，為自己
和家人作安心穩妥的安排。
　　意外總是無法預知，在人生旅途上總會遇到「意料之外」的事情，萬一遭逢意外，單身人士
可能感到無助，這個時候意外保險便能發揮作用。當發生緊急事故時，意外保險可為自己和家人
提供經濟支援，維持一定的生活質素，免致因為失去工作收入或繳付醫療開支，而陷入財務困境

　　單身一族不單要照顧自己，亦要顧及家人的保障需要。正所謂一人計短，二人計長，有需要
的話可以跟理財顧問一起研究最適切的保障方案，安心享受多姿多彩的獨身生活。
《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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