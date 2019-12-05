貿談樂觀情緒重燃，港股收升１５４點報２６２１７，成交６６９億

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普表示，兩國貿易談判進展非常順利，亦有傳美國

白宮顧問庫什納已加入中美貿易談判，美股三大指數隔晚（４日）全線止跌回升，港股今早跟隨

高開２３７點報２６３００點，惟已是港股半日最高點，升幅其後不斷收窄，曾最多縮至７１點

，全日低見２６１３４點。

午後本地地產股有資金追入，加上手機設備股等科技股表現持續強勢，帶動大市氣氛，港股

升幅再次擴大，最終恆指收報２６２１７點，升１５４點或升０﹒５９％。主板成交

６６９﹒３３億元，按日減少近７％。國指收報１０３２１點，升６７點或升０﹒６６％。

Ａ股同樣走高，上證綜指報２８９９點，升２１點或升０﹒７４％。深成指報９７９９點，

升１１１點或升１﹒１５％。兩市成交合共４２３８億人幣，按日大增１９﹒１％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３５％，報５７﹒２元；騰訊（００７００）微揚

０﹒４３％，報３３０元；港交所（００３８８）軟０﹒４１％，報２４４元，為全日跌幅最大

藍籌；建行（００９３９）漲０﹒４９％，報６﹒２元；中移動（００９４１）微升０﹒０８％

，報５９﹒３元；友邦（０１２９９）獲野村調高目標價至８５﹒８１元，惟全日跌０﹒１３％

，報７７﹒５５元。



＊瑞聲為全日最佳藍籌，半導體股全線落鑊＊



手機設備股全線上揚，舜宇（０２３８２）飆５﹒３％，報１３１﹒２元；瑞聲

（０２０１８）獲中金看好，指出本月可關注該股，全日急升６﹒７６％，報５６﹒８５元，為

升幅最大藍籌；通達（００６９８）漲３﹒５７％，報０﹒５８元；比亞迪電子（００２８５）

急漲８﹒０６％，報１４﹒７４元；丘鈦（０１４７８）揚５﹒２７％，報１１﹒９８元。

５Ｇ概念股同樣受捧，中興通訊（００７６３）與上海飛機設計研究院合作發展５Ｇ技術，

漲３﹒５９％，報２１﹒６５元；南京熊貓電子（００５５３）急升８﹒７％，報４﹒２５元；

長飛光纖（０６８６９）走高２﹒７５％，報１２﹒７２元；京信通信（０２３４２）升

５﹒５２％，報１﹒９１元。

中美貿易糾紛緩和，出口股回升。創科實業（００６６９）獲大摩首予目標價６９元及「增

持」評級，走高２﹒３１％，報５９﹒８元。大和唱好敏華（０１９９９），指其已抵銷美國對

中國加徵關稅的影響，惟股價無升跌，報５﹒５元；德昌電機（００１７９）漲２﹒４６％，報

１７﹒５２元；敏實（００４２５）走高２﹒４６％，報１７﹒５２元；耐世特（０１３１６）

升１﹒９６％，報６﹒７５元。

大摩指出，邏輯半導體需求強勁，部分訂單從台積電外港至二線晶片代工廠，令半導體股持

續造好。華虹半導體（０１３４７）飆１５﹒０７％，報１６﹒８元；ＡＳＭ太平洋

（００５２２）升３﹒４３％，報１０５﹒６元；中芯（００９８１）走高２﹒５１％，報

１０﹒６２元；上海復旦（０１３８５）揚９﹒５６％，報５﹒５元。



＊阿里獲富瑞高盛升目標，新經濟股同造好＊



新經濟股大致向上，阿里巴巴（０９９８８）獲富瑞及高盛看好，分別升其目標價至２６０

元及２５２元，股價漲１﹒８％，報１９２﹒４元；平安好醫生（０１８３３）與默克合作慢性

疾病解決方案，股價走高４﹒１３％，報５４﹒２元；美團（０３６９０）微升１﹒６９％，報

１０２﹒２元；眾安在線（０６０６０）升２﹒２３％，報２７﹒５元；小米（０１８１０）揚

０﹒７８％，報９﹒０７元。

體品股表現個別走，波司登（０３９９８）發行約３億美元可換股債券，急挫６﹒４９％，

報３﹒６元；滔搏（０６１１０）軟０﹒６５％，報９﹒１１元；安踏（０２０２０）漲

３﹒５５％，報７５﹒８元，為全日升幅最大國指股；李寧（０２３３１）走高４﹒０３％，報

２５﹒８元；申洲（０２３１３）升１﹒６３％，報１０６元。

內險股隨市走高，新華保險（０１３３６）漲２﹒７１％，報３０﹒３５元；財險

（０２３２８）升２﹒３４％，報９﹒１８元；國壽（０２６２８）走高１﹒３３％，

報１９﹒７４元；太平（００９６６）揚１﹒６７％，報１８﹒３元；平保（０２３１８）升

０﹒７３％，報８９﹒３元。

內房股個別發展，龍湖（００９６０）走低１﹒５５％，報３１﹒８５元，為跌幅最大國指

股；碧桂園（０２００７）窄幅升０﹒１８％，報１１元；中海外（００６８８）揚０﹒７５％

，報２６﹒９元；潤地（０１１０９）走高１％，報３５﹒２５元；融創（０１９１８）無升跌

，報４０﹒６元；萬科（０２２０２）跌０﹒８５％，報２９﹒２元。（ｊｔ）

