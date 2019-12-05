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即市新聞

05/12/2019 15:10

《股金豐采－涂國彬》關注經濟數據，油銅區間待變

　　《股金豐采》市場情緒反反覆覆，大宗商品波幅增加。需求端看，一方面來自貿易關係考驗
。特朗普不斷轉變態度，影響市場對貿易戰的預期。本周初特朗普說月中再向中國加徵關稅，後
又威脅等到明年大選結束後簽約。同時，美國還將矛頭指向巴西、阿根廷以及法國。恐慌指數
ＶＩＸ急升突破１５水平。但１２月４日，特朗普又說和中國的談判進展很好，避險情緒回落，
油銅獲得支持。
　　另一方面，本周的美國經濟數據不理想，在疲弱的製造業和建築開支數據後，小非農數據和
ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ均不及預期。需求擔憂進一步加深。
　
＊留意減產取態＊
　
　　此外，油價還受到其他因素影響。供應方面，ＥＩＡ公布的上周原油庫存意外減少，是六周
來首度回落。如此一來，紐油原本在１１月２９日大幅回落，本周頭兩個交易日靠穩，直到１２
月４日重新升破５８美元，錄得三個月最大單日漲幅。不過，近期更重要的是，產油國減產決定
，是否會延長減產協議，是否會擴大減產規模是焦點。但考慮沙特阿美上市，沙特有托市的動力
。預料油價在沒有得到明確的減產決定的信號，還將在現有區間震盪，紐油即５０至６０美元區
間，布油即５５至６５美元。
　
＊銅價恐缺方向＊
　
　　倫銅對貿易談判數據敏感。從１０月下旬開始能站穩５８００美元，但區間阻力６０００美
元一時難突破。預料貿易談判還將持續，不確定性仍高，銅價恐怕要延續這樣缺乏方向的區間震
盪一段時間。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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