《鍾之日記》貿談驚喜利好，魚缸冬雨送暖

《鍾之日記》１２月５日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美貿易局勢時起時伏，持續擾亂環球市場，先前才擔心兩國再度談崩，如今又傳出超預期

利好。據外電引述美方談判人員預計，中美第一階段協議將在１２月１５日美國加徵關稅之前完

成，因中美正就第一階段貿易協議中削減的關稅金額趨向達成共識。美國總統特朗普公開表示，

與中國的磋商進行得非常順利，將會取得很大進展，但在貿易上必須做到公平。

特朗普變臉屬常事，但立場１８０度大轉彎則較罕見，備受折磨的投資者都想問聲，特朗普

為何這般？特朗普此前稱首階段貿易協議可能在明年大選後達成，市場驚慌失措，外電報道拆局

指，特朗普的意思是自己並不急於達成協議，直至連任後才簽署協議也可以，並非暗示兩國談判

停滯不前。

美股三大指數隔晚（４日）全線止跌回升，港股今早跟隨高開２３７點報２６３００點，惟

已是港股半日最高點，升幅其後不斷收窄，曾最多縮至７１點，全日低見２６１３４點。午後本

地地產股有資金追入，加上手機設備股等科技股表現持續強勢，帶動大市氣氛，港股升幅再次擴

大，最終恆指收報２６２１７點，升１５４點或升０﹒５９％。主板成交６６９﹒３３億元，按

日減少近７％。



＊滬指差點守住二千九，人行續作ＭＬＦ受期待＊



滬深股市受利好，滬綜指高開０﹒２９％，盤中升幅擴大，一度高見２８９９﹒２６點，但

二千九關口見強沽壓，今日久攻不下，但隨著多個科技概念板塊尾盤突然抽升，拉動滬綜指一度

突破二千九關口，但臨門一腳有阻滯，最終升０﹒７４％，報２８９９﹒４７點收場，令人遺憾

。科技股集中的深市表現則更強勢，深成指全日漲１﹒１５％，創業板指更飆升２﹒１５％。

市場氣氛轉好，交投復甦，兩市全日成交４２３８元（人民幣．下同），按日大增

１９﹒１％。

另外，明日有１８７５億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人行今日連續第１２日暫

停逆回購操作，外電引述兩位業內人士報道指，收到人行通知，明日將進行ＭＬＦ續作。市場密

切關注ＭＬＦ利率會否有所變動，亦關注釋放資金規模。



＊貿易戰時陰時晴出口股彈，敏華或提早擺脫美關稅＊



美國總統特朗普的言論重燃市場對中美在今年達成首階段貿易協議的期盼，對貿易戰較為敏

感的出口股今日紛紛回升。其中，創科實業（００６６９）獲大摩首予目標價６９元及「增持」

評級，今日收漲２﹒３％。敏實集團（００４２５）升２﹒６％，德昌電機控股（００１７９）

升２﹒５％，耐世特（０１３１６）漲２％，申洲國際（０２３１３）亦升１﹒６％。

而敏華控股（０１９９９）五連陰兼五連跌，累挫４﹒１％後，今日最多曾反彈２﹒７％，

惟其後升幅完全消化，收市無起跌。

大和發表研究報告指，敏華控股料於２０２０年７月起所有向美國出口的訂單都可以從越南

工廠生產，較預期中提早幾個月，從而抵消美國對中國加徵關稅的影響，因此將其目標價由５元

，上調２０％至６元，維持「優於大市」評級。

大和表示，至少在未來３年，預計越南甚至東南亞地區都難以出現與其規模相當的競爭對手

，這可以讓敏華控股獲得更大的美國市場佔有率。此外，公司未來３年，預計每年將錄得４至５

億元住宅銷售收入。



＊手機零件商期待聖誕禮物，不顧華為向上跑＊



華為「太子女」財務總監孟晚舟在加拿大被捕一年後，歐美對華為的限制持續加強。英國首

相約翰遜暗示，英國可能會跟隨國際安全盟友的做法，限制或禁止華為參與英國５Ｇ網絡建設，

很可能成為「五眼聯盟」中第四個封殺華為的國家。華為被歐美部分政治人物排斥，原因是在於

美國指控華為偷偷和伊朗企業做生意，質疑其是在為中國政府做事，擔心華為加入建設他國５Ｇ

網絡會影響網絡安全。

但華為也絕不嘴軟，公司今日向美國法院提交起訴書，就美方限制其業務之行為提出挑戰，

請求法院認定美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）有關禁止華為參與聯邦補貼資金項目的決定，違反

了美國憲法和《行政訴訟法》。華為發表聲明指，ＦＣＣ在沒有證據的情況下認定華為構成國家

安全威脅，不僅違反法律的正當程序原則，此項行為也涉及違法，對於ＦＣＣ基於單方面信息所

做出的決議表示抗議。

不過，美國可能叫停對中國新一輪徵稅，而計劃被徵稅商品包括手提電腦及手機等熱門商品

，手機零件股今日不顧華為局勢，受資金追捧，比亞迪電子（００２８５）飆８﹒１％，瑞聲科

技（０２０１８）漲６﹒８％，舜宇光學（０２３８２）升５﹒３％，通達集團（００６９８）

升３﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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