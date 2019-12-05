《投資心得－潘鐵珊》騰訊獲貝萊德邀商擴大在華業務惹合作憧憬

《投資心得》騰訊（００７００）截至今年６月３０日的六個月業績，實現總收入

８８８﹒２億元（人民幣﹒下同），同比去年增長２０﹒６％，表現依然理想。集團期內權益持

有人應佔盈利同比增長３５﹒１％至２４１﹒４億元，每股盈利２﹒５５元。當中增值服務收入

達到４８０﹒８億元，同比去年增長１４﹒３％；金融科技及企業服務收入達到２２８﹒９億元

，同比去年升３７﹒３％。



＊強強聯手，憧憬釋放巨大潛力＊



由此可見，在集團戰略方面，「金融科技及企業服務」愈來愈顯得重要，受到商業支付、雲

服務的收入增長等推動。集團從旗艦合作夥伴到長尾商戶，為數以千萬計的商戶提供銷售點支付

解決方案。透過將數位內容服務與高流量社交平台結合，可望能充分利用集團在社交、視頻、新

聞及信息媒體的資源，為客戶創造更高價值。金融科技業務亦能提供與企業服務產品互補的合作

關係與經驗。

國內科網企業最近亦有和不同的資產管理公司合作的趨勢。繼先鋒領航

（Ｖａｎｇｕａｒｄ）與阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻金服成立合資投資顧問公司後，貝萊

德（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ）亦已和騰訊舉行了談判，以討論如何擴大其在中國的業務，雖然未有

保險雙方一定能達成合作關係，但相信如事成的話有機會有多方面合作，包括金融軟件系統開發

等。強強聯手，憧憬能釋放巨大潛力。



＊現價買入，目標價３６０港元＊



集團一方面以穩步發展廣告業務，及優化廣告主回報為重點，此外亦透過提高視頻平台的用

戶參與度，移動端日活躍帳戶數及每個用戶使用時長均實現同比快速增長。國內強調發展「互聯

網＋」概念，更多的企業將通過互聯網廣告來進行營銷，正是未來的市場營銷趨勢，因此騰訊的

網絡廣告業務正能受惠於此。可考慮於現價買入，目標價為３６０港元，跌穿３１０港元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

