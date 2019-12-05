《財金樂道－陳樂怡》貿談短期若無突破，港股難有表現

《財金樂道》中美關係再度反覆，美國總統特朗普周二（３日）表示，中美貿易協議沒有限

期，可能等到明年１１月美國總統大選之後，才與中國協商會更好。有消息指美國政府計劃收緊

對華為的產品供應限制，亦有報道指美國或重新考慮將華為踢出金融體系，使華為幾乎不可能以

美元進行交易，令中美談判的不確定性增。不過，特朗普周三（４日）又最新稱，中美貿易談判

進展非常順利。

另外，美國或再擴大貿易戰線，特朗普表示恢復對巴西和阿根廷的進口鋁及鋼材加徵關稅，

同時亦威脅對法國的２４億美元進口商品加徵１００％關稅，令市場不明朗因素增，利淡市場投

資情緒。

事實上，目前中美貿談進展膠著，市場繼續留意中美雙方能否於本月１５日的限期前達成首

階段協議，若兩國磋商需於明年才有進展，將令市場趨於波動。

雖然１２月或有基金的粉飾櫥窗效應，不過於２０１３年至２０１８年間，只有２０１７年

的１２月錄得升幅。在目前消息主導大市下，將不利市場入市意欲，除非中美關係於短期內可出

現突破性進展，否則港股難有表現，繼續

２６０００點至２７０００點之間上落。

美國總統特朗普上周簽署《香港人權與民主法》，不過，儘管人權法落實，但香港特別關稅

地區的地位，暫時只需要每年審查，亦不是立即中止，因此，短期的即時影響是有限。不過，市

場憂慮中國或作出反制，同時亦不利中美的貿談進展，影響市場投資情緒及港股表現。惟實際上

，貿易戰休戰對中美雙方都有利，投資者不宜過份悲觀。



＊美就業市場偏強，料支持經濟增長＊



美國第三季度ＧＤＰ增長２﹒１％，高於市場預期，同時，當地的消費表現仍較理想。當地

第三季度個人消費支出年化數字按月增長２﹒９％，高於預期的２﹒８％。另外，根據軟件商

Ａｄｏｂｅ公布初步數據顯示，美國感恩節網購金額可能達到４２億美元，較去年同期上升

１４﹒５％，數據反映消費信心仍然較強。同時，感恩節前一周美國的首次申請失業救濟人數銳

減１﹒５萬至２１﹒３萬，回落至歷史偏低水平。由於美國勞動力市場狀況持續偏強，料可對消

費及經濟增長提供支持。

美股近期表現趨波動，雖然於上月多次破頂，不過近日則創近２個月的最大單日跌幅。根據

市場數據，標準普爾５００指數成分股在第四季的盈利預測或將錄得按年跌幅，同比減少０﹒１

％，為連續第二個季度下滑，加上目前估值不低，或限制美股再上升的空間。

另外，聯儲局發表褐皮書表示，美國經濟在１０月至１１月中保持「溫和增長」步伐，前景

普遍保持正面，而鮑威爾亦表示，目前貨幣政策處於有利位置，能支撐強勁的勞動力市場，為未

來再減息的預期降溫。根據利率期貨顯示，１２月維持利率不變的機率逾９０％，料未來美股走

勢將更取決於中美貿易談判發展。



＊明年手機出貨料轉升，趁調整部署＊



中國方面，於今年首１０個月，規模以上工業企業利潤同比下降２﹒９％，降幅較前三季擴

大０﹒８個百分點，而１０月單月利潤降幅擴大至９﹒９％。事實上，工業生產放緩以及ＰＰＩ

降幅進一步擴大，使工業產品利潤率進一步壓縮，是利潤下降加速的另一催化劑。

１１月起隨著工業生產加快以及ＰＰＩ同比將開始回升，工業企業利潤降幅料將開始收窄。

而２０２０年工業企業銷售更有望擺脫量價齊跌局面，預期利潤將重現正增長，全年估計增長３

﹒８％，利好周期板塊盈利回升。

根據惠譽預期，受累於環球多個市場需求疲弱，料今年的全球汽車銷量將下降約３１０萬輛

至７７５０萬輛，為２００８年以來最大減幅，同時當局亦料明年全球車市亦不會出現明顯反彈

。事實上，汽車銷售放緩亦正拖累全球製造業，根據市場數據，目前中美歐日等地多個行業的企

業均出現庫存積壓問題，並普遍升至２００９年以來的最高水平。由於環球經濟下行壓力持續加

大，在貿易問題仍未能徹底解決下，料全球製造業將繼續面臨持續的挑戰。

ＩＤＣ市場數據顯示，雖然近年全球智慧型手機的出貨量持續回落，不過受惠中國推動５Ｇ

市場發展，料２０２０年全球手機的出貨量可一改三年跌勢，同比增１﹒５％至１４億部，當中

５Ｇ手機將達１﹒９億部並佔整體出貨量的近１４％。

事實上，隨著內地正式啟動５Ｇ商用，加上主要電訊商的月費計劃具吸引力，料可帶動４Ｇ

更換至５Ｇ的換機潮。內地目前共有５０個城市入選５Ｇ首批開通商用城市名單，加上中國於

２０２０年底將有多部中端手機推出，有望帶動業內需求，手機及相關設備股值得於調整部署。



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《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》

