【國務會議】李克強：造好穩就業工作，通過保障農民工工資條例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院總理李克強４日主持召開國務院

常務會議，部署進一步多措並舉造好穩就業工作，要求大力支持靈活就業；決定完善殘疾人就業

保障金制度，更好促進殘疾人就業；通過《保障農民工工資支付條例（草案）》，用法治手段治

理欠薪頑疾。

會議指出，當前國內外風險挑戰增多，要更大力度實施就業優先政策，一是各地要著眼穩就

業大局，出台更多支持新增就業崗位的措施，抓緊清理取消不合理限制靈活就業的規定。深入推

進「雙創」，降低小微企業創業擔保貸款申請條件。對有意願的農民工回鄉首次創業等，地方可

給予一次性資金支持。

二是加大力度援企穩崗。將階段性降低失業保險和工傷保險費率、失業保險穩崗返還及職工

在崗培訓補貼政策延續實施一年。

三是深入推進職業技能提升行動，加強職業培訓基礎能力建設。

四是完善就業托底保障。允許城鄉勞動者在常住地進行失業登記。對領取失業保險金期滿仍

未就業且距退休不足１年的，可繼續發放保險金至退休。就業困難人員享受靈活就業社保補貼政

策期滿、仍未實現穩定就業的，可再享受政策１年。



＊完善殘保金徵收辦法，激勵提高安排殘疾人就業比例＊



為促進增加殘疾人就業崗位，會議決定，完善殘保金徵收辦法，激勵更多用人單位提高安排

殘疾人就業比例。對超比例安排殘疾人就業的用人單位加大獎勵力度。殘保金優先用於保障殘疾

人就業和支持職業培訓、就業服務等相關支出，提升殘疾人就業質量。



＊通過《保障農民工工資支付條例（草案）》＊



會議強調，要用法治手段推動根治拖欠農民工工資問題。會議通過《保障農民工工資支付條

例（草案）》，明確用人單位主體責任、政府屬地責任和部門監管責任，要求按約定及時足額支

付農民工工資。規定建設單位未滿足施工所需資金安排的不得開工建設或頒發施工許可證，建立

拖欠農民工工資「黑名單」，對拒不支付拖欠工資的可依法申請強制執行，涉嫌犯罪的移送司法

機關處理。會議強調，各級政府和國有企事業單位不得以任何理由拖欠農民工工資。

