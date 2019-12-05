《思前想後－郭思治》港股失多條主要平均線，恐下試十月初小雙底

《思前想後》大市經過上周五（２９日）之急跌後，由於恆指已進一步跌穿１０天線、

１００天線及５０天線，即恆指已正式跌穿各組常用之平均移動線。至此，整個大市之形態亦已

進入反覆欲試底之格局，而所指的底，首個該為１１月１４日之低位２６２０３點；另一個將退

守至由９月３日低位２５４９８點與１０月１０日低位２５５２１點所組成之小雙底。



＊在零碎沽壓主導下，走勢上初呈先高後低形態＊



單從技術上看，大市如要擺脫欲試底之弱態，首要的條件是恆指必需先重越５０天線（約在

２６６３０點左近）並穩守其上，否則，短期仍會在反覆試底，而照周內之市況看，由於恆指昨

日跌穿２６２０３點，故形勢上確屬偏淡。

踏入１２月後，大市在零碎沽壓主導下，走勢上已初呈先高後低之形態，恆指暫由本周一（

２日）之高位２６５１１點，跌至昨日之低位２５９９５點，即在短短３個交易日內已急跌

５１６點。首先，一個月之高低位是不會同時出現於３個交易日之內，加上５１６點之波幅亦不

能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，定必有更高或更低之指數出現。如屬更高，短期後

市該可伺機一舉重越１０天、２０天、５０天及１００天線，因此４組平均移動線現全位於

２６６００點至２６９００點之內，距目前水平只有６００點而已，但大市如屬更低，則短期後

市可能會進一步下試９月及１０月所組成之小雙底。



＊貿易戰降溫人行放水，成後市反彈之關鍵因素＊



從過往經驗得知，恆指如在月初之上旬時份先見低位，則技術上該有利於漸發展成後高，如

９月大市是先於３日低見２５４９８點，其後於１３日高見２７３６６點，即９月之升幅為

１８６８點。到１０月份，大市亦是於１０日先低見２５５２１點，然後才於２９日高見

２７０２７點，即１０月共進帳１５０６點。反之，如大市於月內之上旬時份先見高位，則技術

上頗為不利，若成交金額低迷，大市未必有足夠之動力去維持其升勢，只要零碎沽壓湧現，大市

可能會逆轉而下。

正如１１月之市況，恆指是先在７日高見２７９００點，但升勢乏力，結果倒跌１６９７點

至１４日之低位２６２０３點，故本月大市如在上旬時份先見低位，技術上反而有利發展成先低

後高之形態。當然，後市有沒有利好消息來配合為最關鍵因素。以目前之情況看，中美貿易問題

能否局部紓緩至為焦點；內地會否在年底前進一步推出較寬鬆之貨幣政策亦同樣重要，上述兩件

事件可被視為短期後市反彈之藥引。



＊海外業務規模擴大，ＴＣＬ電子宜作中線部署＊



ＴＣＬ電子（０１０７０）近日與ＮＥＴＦＬＩＸ再續全球合作協議，集團之海外互聯網業

務規模將進一步擴大，有助於維持在業內首家擁有較大規模，持續性的海外互聯網業務收入的中

國企業地位。另外，集團今年首三季電視機銷售表現理想，同比增２１﹒２％。股價方面，現價

市盈率約８倍，息率有達５﹒５厘，建議作中線部署，中期目標上望４元至４﹒２０元，技術止

蝕設於３﹒２０元。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

