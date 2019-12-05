《輪證高清－孫明哲》發行人開價質素的重要性（上）

《輪證高清》筆者在早前的文章討論了如何透過客觀的步驟選擇合適的認股證及牛熊證，投

資者應該先從條款入手，先將搜索範圍收窄，然後再配合槓桿來挑選較「抵買」、「值博」的產

品。除此之外，我們希望投資者能進一步留意另一個非常重要的因素，就是發行商開價質素的重

要性。



一筆成功的交易，包含「買入」及「賣出」兩個元素。投資者在買入產品時當然要貨比三家

多做比較，確保買入價格具競爭力，正如上述的揀輪步驟一樣。但與此同時，投資者想沽出的時

候，能否順利沽出亦同樣重要，即是產品需要「有得走」，能在一個足夠的流通量及買賣差價盡

量窄的情況下可完成交易並沽出產品。投資者可能會覺得這是老生常談、理所當然的事，但這其

實這很取決於發行商開價的質素。



發行商開價質素的最主要指標，就是指其開出價格的買賣差價以穩定性。一般來說，發行商

開出買賣盤的數量能滿足大部分投資者的需要，除非是要極大額的買賣，否則應該都是足夠的，

所以我們把重點集中在買賣差價上。以牛熊證這短線工具為例，如果閣下想短炒投資目標是為了

３至４格的短線利潤，若買賣差價已經是３、４格闊，投資回報便會被買賣差價大大蠶蝕，所以

說買賣差價亦是投資成本。那究竟如何去衡量發行商開價的質素呢？



有部分投資者會認為成交大的產品就會有較佳的開價質素，在希望沽出產品時更加「有得走

」，但究竟這是對嗎？



這其實是並非正確的解讀。成交只能代表當日有多少資金買賣，特別是窩輪及牛熊證市場變

化急速，短時間內的高成交，不代表在投資者希望平倉或沽出產品時都是高成交，會較易沽出。

另外，發行商在為產品開價時是根據相關資產的流通量及波動性，若相關資產的流通量不足，出

現較闊的買賣差價，發行商的對沖風險因此而上升，此時有機會為產品開出一個較闊的買賣差價

，如單純觀察產品的成交是不能觀察到這樣的變化。而事實上，產品開價質素改變經常會出現，

投資者在買入高成交產品後，到希望沽出時發現買賣差價跟原來的已經不同。這跟產品的條款可

能有關係，投資者在持有產品一段時間後，股份價格變動令產品的特性轉變了，可能由貼價證變

得價外或價內，年期亦會變短，令發行商的開價亦變得不同了。所以，一時高成交的產品不能保

證往後時間產品的成交及開價質素。



既然成交不能反映開價質素，加上市場上產品眾多，投資者如何快捷有效地去觀察發行商的

開價質素呢？我們會在下一篇文章會繼續探討。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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