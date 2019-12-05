【華為風波】華為回應美首席律師被取消資格：失望，新團隊已組建

《經濟通通訊社５日專訊》華為首席法務官宋柳平今日在深圳總部發布會上，回應華為美國

首席律師被取消代理資格一事，華為表示失望，指裁定剝奪了華為在美國憲法第六修正案獲得自

由聘請律師的權利，又指公司已組建新的律師團隊，對新的律師團隊充滿了信心。

美國紐約布魯克林地方法院３日批準美國政府的請求，禁止為中國電信大廠華為辯護的首

席律師科爾（Ｊａｍｅｓ Ｃｏｌｅ）繼續為華為辯護，理由是此舉涉及嚴重利益衝突。

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