《經濟通通訊社５日專訊》華為首席法務官宋柳平今日在深圳總部發布會上，回應華為美國
首席律師被取消代理資格一事，華為表示失望，指裁定剝奪了華為在美國憲法第六修正案獲得自
由聘請律師的權利，又指公司已組建新的律師團隊，對新的律師團隊充滿了信心。
美國紐約布魯克林地方法院３日批準美國政府的請求，禁止為中國電信大廠華為辯護的首
席律師科爾（Ｊａｍｅｓ Ｃｏｌｅ）繼續為華為辯護，理由是此舉涉及嚴重利益衝突。
（ｃａ）
05/12/2019 11:24
【華為風波】華為回應美首席律師被取消資格：失望，新團隊已組建
《經濟通通訊社５日專訊》華為首席法務官宋柳平今日在深圳總部發布會上，回應華為美國
首席律師被取消代理資格一事，華為表示失望，指裁定剝奪了華為在美國憲法第六修正案獲得自
由聘請律師的權利，又指公司已組建新的律師團隊，對新的律師團隊充滿了信心。
美國紐約布魯克林地方法院３日批準美國政府的請求，禁止為中國電信大廠華為辯護的首
席律師科爾（Ｊａｍｅｓ Ｃｏｌｅ）繼續為華為辯護，理由是此舉涉及嚴重利益衝突。
（ｃａ）
|生財有道05/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：阿里低位有貨192元沽
|國際動態05/12/2019
Alphabet易帥 Google CEO全面接掌
|香港政情04/12/2019
【紓困措施】政府減免商戶水電費 利得稅薪俸稅可分期繳交
|FOCUS04/12/2019
【FOCUS】彈劾報告出爐 侵侵突吹淡風
|生財有道04/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：公用股估值將逐步收復
|生財有道04/12/2019
逆境轉型 企業求生法
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰