【華為動向】華為宋凱：移除華為設備並不會讓網路更安全

《經濟通通訊社５日專訊》華為深圳總部舉行發布會，企業溝通部副總裁宋凱表示，華為在

美國的設備主要銷售給４０家小型無線和有線運營商，這些小型無線和有線運營商給當地運營商

搭起了一條數字生命線，這需要數字通用設備才可以實現，ＦＣＣ要求美國農村運營商必須要移

除已經在網路中的安裝的華為設備，這將帶來數億美元的額外成本，運營商稱若遵守這一規定就

將以破產告終。更令人痛心的是，移除華為設備並不會讓網路更安全。

宋凱說，公司的競爭對手有很多設備是在中國生產的，甚至有一些還與中國國有企業成立了

合資企業，而他們的設備卻在美國網路當中廣泛使用。ＦＣＣ的一位委員曾經說過，美國差不多

４０％的網路當中都含有中國生產的設備。針對華為並不會改變這一現狀。



＊華為：相比１１０億美元採購，在美收入可忽略不計＊



對於華為在美國的收入，宋凱透露，比起整體的收入可以忽略不計，因為華為在美國的採購

規模有１１０億美元，而且這些年在美國的收入和人員是在遞減。

華為此前發布的財報中並未詳細披露美國市場的營收。據華為２０１８年財報，華為在整個

美洲地區取得了４７９億人民幣的收入，佔整體收入的６﹒６％。這一比例遠低於亞太地區的

１５﹒１％（８１９億元）和中國市場的１９﹒１％（３７２２億元），歐洲中東和非洲地區合

計營收２０４５億元，佔總營收的２４﹒３％。（ｃａ）

