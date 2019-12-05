【ＦＯＣＵＳ】國務院挺「靈活就業」，蝴蝶效應或起

【ＦＯＣＵＳ】內地年初制定的「全年新增城鎮就業１１００萬人以上」目標，於１０月提

前達標，惟絲毫未減決策層的憂心；國務院常務會議周三（４日）最新稱，穩就業壓力加大，要

求各地大力支持靈活就業。

政府從過往強調「再就業」到力挺「靈活就業」，固然反映「抱一份工終老」早已不合時宜

，以及九零、千禧一代追求個性創新的就業觀念劇變；但背後仍顯示中國「穩定就業」縮水，找

工難與招工貴並存的尷尬與隱憂。



＊人均實際收入恐下降＊



首１０月，全國城鎮新增就業１１９３萬人，提前完成「全年新增城鎮就業１１００萬人以

上」目標；１０月份，全國城鎮調查失業率穩定於５﹒１％－－數據一片歲月靜好，惟絲毫未減

決策層的憂心。國務院常務會議昨日最新稱，當前國內外風險挑戰增多，穩就業壓力加大，要求

各地大力支持靈活就業，抓緊清理取消不合理限制的規定。

所謂靈活就業，即是相對穩定就業而言，從打零散工到個體創業，從開滴滴網約車到經營淘

寶小店，都歸於此類。儘管中國的勞動觀念、用工形態、數字經濟活躍度早已今時不同日，有機

構就推算，２０１８年－２０２５年，中國靈活用工市場規模複合年均增長率料逾

２３％，但「穩定就業」不足、「靈活就業」來湊，實掩蓋不了經濟增長放緩、人均實際收入下

降的現實。

「靈活就業」並非中國獨有，早在２００８年金融海嘯後，美國就曾出現過一波「靈活經濟

」擴張潮；其一大特徵即是人均實際收入下降、居民生活用電量（注：非生產用電量）上升。以

首三季計，內地居民人均可支配收入實際增長６﹒１％，低於去年的６﹒５％；居民生活用電量

增６﹒３％，高於同期全社會用電量的增４﹒４％，似暗合此特徵。



＊找工難與招工貴並存＊



無獨有偶，一部由日本ＮＨＫ電視台去年出品的紀錄片「三和人才市場」，近日再在內地刷

屏。儘管三和早已遭深圳當地政府強力整頓，但以打「做一天、玩三天」的短工為生、吃最平價

的清湯麵、睡一晚２０元有找的床位而被稱作「三和大神」的人群，彷彿是「靈活就業」的極端

寫照。

而隨著中國人口紅利消逝、用工成本上升，找工難與招工貴並存恐愈演愈烈。以全球最大縱

向一體化成衣製造商申洲國際（０２３１３）為例，其在柬埔寨、越南的工廠現有工人數已達３

萬名，並生產相當於上半年３５％的成衣生產量；其在金邊經濟特區正在建設的新工廠，設計產

能的工人數量料多達１﹒８萬名。換言之，人口年齡、勞動力成本更具優勢的東南亞國家，料續

「蠶食」中國國內的製造業崗位，加上內地經濟增速明年料續放緩，２０２０年的穩就業形勢勢

更嚴峻。

更長遠看，「靈活就業」並將如何洗牌國內低中高端消費市場，乃至影響車市、房價，蝴蝶

效應不可不察。

