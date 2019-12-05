《法證攻防－林恩》小米跑贏大市，重上９元關口

《法證攻防》整理相關資產２０１９年表現時發現，截至周三（４日）收市，小米集團

（０１８１０）今年下跌近３成，是法巴認股証的相關資產列表中，表現最差的股份。小米過去

四個月曾經３次受制於９﹒５元水準並出現回調，短期突破上方阻力可能需要時間及重磅利好消

息配合。投資者在選擇相關衍生工具的時候，要注意選擇行使價水準及每日時間值損耗。

近期集團陸續斥資回購股份，周三小米股價跑贏大市。小米上周錄得５連升，本周重上

１００天線，暫企穩９元關口。過去五個交易日，小米共錄得超過１３００萬資金流入好倉，是

淡倉淨流入金額１８﹒５倍。滬深港通資金流方面，小米周二錄得超過１億７０００萬的北水淨

流入，僅次於建行和騰訊。

小米集團２０１９年第三季度總收入達到人民幣５３７億元，同比增長５﹒５％。毛利較去

年同期增長２５﹒２％。小米集團的業務主要分為三部分，手機，ＩＯＴ及互聯網業務。雖然手

機業務毛利率從第一季度的３﹒３％增長至第三季度９﹒０％，但小米手機出貨量及收入均下滑

。市場憧憬集團通過放緩４Ｇ手機產出，減少庫存的方式，可以成功布局５Ｇ手機市場。根據

Ｃａｎａｌｙｓ資料，小米第三季度手機出貨量暫穩守全球第四。在印度連續９個季度保持出貨

量領先，在西歐市場更出現７３％的高速增長。

其次，備受關注的ＩｏＴ與生活消費產品收入１５６億元，同比大增４４﹒４％。小米電視

在２０１９年三季度穩居中國內地電視出貨量的第一名，而擁有五件及以上連接小米ＩｏＴ平臺

的設備（不包括智慧手機及筆記本電腦）的使用者數增加至３５０萬，同比增長７８﹒７％。結

合５Ｇ＋ＩｏＴ，或會是未來智慧生活的趨勢。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

