《陸言堂－陳永陸》特朗普頻出口術，有何盤算？

《陸言堂》港股過去兩日，極受美國總統特朗普的言論所影響，他先是在倫敦表示，如果問

他內心的答案，他希望明年大選後，才與中國達成貿易協議，但翌日又表示，與中國的貿易談判

進行得十分理想。哪一句真，哪一句假？

其實大家只要回想一下，他曾經警告中國，不要希望明年美國總統大選後有任何轉機，因為

如果他連任成功，美國在貿易談判的立場會更強硬，所以如果明年他真的成功連任，那麼他要求

的貿易協議一定會對美國更有利，所以他希望在明年大選後，才與中國進行貿易談判，這真的是

特朗普內心的話。不過，現實又是另一回事情，尤其是近日美國的經濟數據表現其實十分參差，

如果經濟出現任何差池，這會影響特朗普的連任機會，所以他不可能不與中國在短期內達成貿易

協調。那麼，特朗普周二（３日）為何要說一些令市場擔心的話？因為他明白美國剛通過《香港

人權與民主法案》後，中國可能要時間消化，故此他把握時機，向美國國民指他正在為美國在貿

易協議上，爭取最大的利益，到日後真的達成首階段協議，特朗普便可領功，這明顯是他真正的

計算。



＊綠科科技現水平整固後望再展升浪＊



上周提及的綠科科技（００１９５）在過去一周的表現仍然理想，同時較市為穩定。到底今

次上升的原因為何？如果以集團上月初公布旗下礦場第三季度生產報告，當中錫產量較第二季度

上升２４﹒７％，礦石開採品位季度環比亦上升０﹒２５個百分點，整體表現不錯，這或者是其

中一個原因，但相信更大的可能是既然公司的質素理想，因此吸引了主要股東在上月１１日作出

增持行動，而且上周已提過，增持的股東古潤金，其實來頭不少，尤其是去年曾計劃將其持有的

完美中國來港上市，預期集資超過１００億元，其實已令金融界人士注意這位大馬富商及丹斯里

皇室拿督。

完美中國未有在港正式上市，這不代表古拿督放棄在香港金融市場大展拳腳，近日正在招股

的人瑞人才（０６９１９），他便是基礎投資者之一，而且投入的資金過千萬美元，故此古拿督

以０﹒２０４６元，增持綠科科技１５﹒６２％股份，成為第一大股東，而且作價仍較現價有一

定的溢價，可見現價仍有一定的吸納價值，而且大家應不會覺得股價升至０﹒２０４６元便會止

步吧？故此，雖然短期升幅已超過一倍，但相信股價在現水平整固後，可望再展另一輪大升浪。



＊樂遊續可留意，２﹒５元附近收集＊



除了綠科科技外，之前提及的樂遊（０１０８９）可繼續留意，因為集團在上周五（２９日

）發出通告表示，其大股東已簽訂ＭＯＵ，可能會出售其６９﹒２１％的股權，不過由於通告並

沒有提及作價及買家，所以股價十分平靜。但回顧之前市場的傳聞，貝恩資本、ＣＶＣ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ和ＫＫＲ等曾經被傳是收購樂遊的對象，加上之前的通告亦

提到，有不只一家的機構在競投，而現在大股東願意為一家競投者簽訂ＭＯＵ，那麼成功跑出的

買家，應該是一家大機構，同時相信作價必然比現價為高，才會令大股東產生興趣。以近日大市

出現波動的情況下，樂遊在２﹒５元以下仍有買盤支持，反映出有投資者正在收集，故此不妨在

２﹒５元附近跟隨收集。《獨立股評人 陳永陸》

