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05/12/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒５億人幣，買建行工行沽港交所宇華

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普表示，或到明年１１月總統大選後，才可望與中
國達成貿易協議。中美落實首階段協議恐再被延長，美股隔晚（３日）全線回吐。港股周三亦低
開３１９點報２６０７１，隨後一度短暫失守二萬六關口，低見２５９９５點。午後沽壓未見大
幅減少，最終恆指收報２６０６２點，挫３２８點或１﹒２５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７﹒５億元人民幣減少逾３％。北水淨買入最多的個股依次
是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多
的依次是港交所（００３８８）、宇華教育（０６１６９）、騰訊控股（００７００）。
　　主板成交７１８﹒５７億元升０﹒８５％。其中港股通成交９６億元，佔總成交１３﹒４％


＊中移動見五年低位，北水趁機吸納＊

　　北水淨買入建行的貨量，仍遠遠拋棄其他股份，全日北水淨買入近８億元。惟建行收跌
０﹒４８％，報６﹒１７元。
　　中移動盤中見５８﹒３元觸及逾五年低位，不過北水趁低吸納，淨買入逾２億元。中移動收
報５９﹒２５元，微跌０﹒２５％。
　　另一方面，宇華教育發行逾廿億元換股債，購回現有債券，全日急漲４﹒６５％報５﹒４元
。北水見高先行獲利，淨沽出約１億元。
　　據路透知情人士報道，中國人臉識別技術公司曠視科技將規模約３９至７８億元的香港
ＩＰＯ推遲至２０２０年。同時，港交所成北水力沽對象，全日北水淨沽出１﹒５億元。港交所
收報２４５元，軟０﹒９７％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　７．６４　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．２９　
　　中國移動（００９４１）　　　　　　２．０８　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　１．７５　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　１．４８　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　港交所　（００３８８）　　　　　－１．５１　
　　宇華教育（０６１６９）　　　　　－１．０７　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－０．３７　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．２５　
　　中信銀行（００９９８）　　　　　－０．１９　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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