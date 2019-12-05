《日入而息》港鐵指社會事件影響盈利１６億，牌照局已收港航回覆

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）：社會事件對全年經常性淨利潤帶來１６億元負面影響

﹡空運牌照局稱已收到港航回覆，本周六或之前作出決定

﹡劉怡翔稱或檢討加推新措施，撥款視乎財委會審批進度

﹡經民聯促政府為受示威影響商舖或個人成立基金

﹡人民銀行啟動金融科技創新監管試點；人民銀行與澳門金融管理局簽署雙邊

本幣互換協議



《即日市況》﹡貿談樂觀情緒重燃，港股收升１５４點報２６２１７，成交６６９億



《深滬股市》﹡滬指升０﹒７４％憾未守住二千九，科技股領深市急漲



《美元匯價》﹡低買英鎊，博上試接近１﹒３２；歐元最新報１﹒１０８８╱８９，日圓最

新報１０８﹒９３╱９５



《公司業績》﹡星光集團（００４０３）中期扭虧為盈賺１６２７﹒４萬元，不派中期息

﹡中州證券（０１３７５）１１月淨利潤按年跌２０﹒６％

﹡中國銀河（０６８８１）１１月淨利潤按年跌２７﹒６％至３﹒１億元人幣



《公司資訊》﹡港鐵觀塘線列車服務陸續回復正常

﹡六福（００５９０）菲律賓岡田馬尼拉娛樂城新店開幕

﹡北京金控集團與農行（０１２８８）圍繞金融科技達成戰略合作

﹡安樂工程（０１９７７）今早宣布停牌

﹡百威亞太（０１８７６）擬授９２８萬份購股權，行使價２８﹒３４元

﹡星島（０１１０５）主席洽售股權潛在交易磋商仍在進行

﹡新地（０００１６）推新住宅租賃品牌本舍，年租金收入料達逾２億

﹡香港寬頻（０１３１０）與麥當勞成為長期策略合作夥伴

﹡雷蛇（０１３３７）旗下金融科技公司委任新顧問委員會成員

﹡寶威控股（０００２４）高院頒令押後臨時清盤聆訊

﹡鼎和礦業（００７０５）被法庭頒令清盤

﹡信德中國（０２０１９）１１月合約銷售額按月升１９﹒７％

﹡匯豐推出２４小時手機即時開戶服務

﹡新地（０００１６）雷霆稱天水圍新盤料下周獲售樓紙，最快聖誕假前開售

﹡中駿集團（０１９６６）１１月合同銷售額按年增３２％

﹡瑞房（００２７２）１１月合約住宅物業銷售額約１３億元人民幣，按年升

２％

﹡大新銀行（０２３５６）提升「３２８營商理財」服務，支援中小企應付挑

選；大新銀行推出貸款計劃支援中小企，冀助商戶應付資金周轉；暫未見有

中小企客戶出現還款困難，料貸款增長減慢；政府遲發稅單不影響客戶借貸

需求，對稅貸業務仍感正面



《國企紅籌》﹡中航科工（０２３５７）附屬中航電子４﹒８億元人民幣售陀螺儀表產銷商

﹡新華保險（０１３３６）未來５年以資產負債雙輪驅動作為發展戰略

﹡平保（０２３１８）旗下前交所涉嫌在京違規經營：正覆函溝通；中國平安

夥高瓴等領投印度汽車科技公司７０００萬美元Ｄ輪融資

﹡中興通訊（００７６３）與上飛院簽合作協議，推進５Ｇ技術與高端製造深

度融合

﹡大連港（０２８８０）公眾持股量將於本月底前恢復至不低於２５％

﹡中海外（００６８８）１１月購六幅地塊，涉１６８﹒６億元人民幣；中海

外１１月合約物業銷售金額按年升１３％至約２４８億元

﹡中國海外宏洋（０００８１）１１月合約銷售額約５５億港元，按年升

９７％

﹡首創置業（０２８６８）１１月簽約額按年跌１﹒５％至約８７億元人民幣



《神州民企》﹡波司登（０３９９８）配售２﹒７５億美元債券，可溢價近三成換股

﹡綠葉製藥（０２１８６）注射用腫瘤科在研產品內地完成Ｉ期臨床試驗

﹡陽光１００中國（０２６０８）１１月合同銷售額１６﹒７億元人民幣，按

年升６５％

﹡復星醫藥（０２１９６）高磷血症藥獲國家藥監局臨床試驗註冊審評受理

﹡劉波辭任茂業國際（００８４８）副總裁兼首席財務官



《中國要聞》﹡北京市將出台政策指導鄉村民宿發展

﹡商務部表示各方將與印度就ＲＣＥＰ保持密切溝通；將盡快出台外商投資法

實施條例；商務部回應考慮加入ＣＰＴＰＰ：持積極態度；中美如達成第一

階段協議應相應降低關稅；首十月服務進出口總額同比增２﹒６％

﹡銀保監表示不符合健康險新規產品應於明年４月前停售

﹡東航上海至巴黎航線明年將增至每周１７班

﹡長三角醫學產業建「研發在上海，生產在周邊」機制

﹡臨港再簽約５０個重大項目，涉投資２９５億元人民幣；臨港自貿區年內準

備出讓三個區域５幅地塊

﹡首三季全國開展三批多式聯運試點，降物流成本逾百億

﹡湖南瀏陽一煙花廠昨發生爆炸事故，已造成７死１３傷

﹡據報內地關稅立法提速，徵求意見稿最快年底公布

﹡因違法採集個人信息，１００款違法違規ＡＰＰ下架

﹡富時中國Ａ５０剔除中交建Ａ及寶鋼，或因市值收縮

﹡人行稱流動性充裕，逆回購連停１２日續零投放零回籠

﹡北約峰會談５Ｇ，特朗普再強調華為存在安全隱患

﹡台代理商取消發行華為最新旗艦手機，稱供貨有問題

﹡英國首相約翰遜暗示或禁止華為參與５Ｇ網絡建設

﹡華為表示就最新採購限制正式起訴美國聯邦通信委員會；華為回應美首席律

師被取消資格：失望，新團隊已組建；華為回應起訴ＦＣＣ：將其定義威脅

美國家安全非事實；華為遭美科企ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ起訴侵權

﹡自媒體發文稱李洪元事件屬黑公關，獲華為余承東轉發

﹡華為宋凱稱移除華為設備並不會讓網路更安全

﹡華為法務官表示公司舉報李洪元涉犯罪，和勞資糾紛無關

﹡中國駐歐盟使團團長斥蓬佩奧：再次向中國「潑髒水」

﹡北約峰會未將華定為威脅，外交部表示中國影響力在增強

﹡特朗普稱美中貿易談判進展非常順利，農業部長亦唱好

﹡中石化夥中石油推海南戰略合作，擬組ＬＮＧ合資公司

﹡煤電長協簽約進入高峰期，業內料明年電廠壓力降

﹡外交部表示貿易戰損人害己，損害的還是美國人民利益

﹡海航集團１３億人幣債券月底到期，突然宣布明日停牌

﹡華春瑩斥華為中興威脅論：按美邏輯中國也可懷疑波音

﹡深交所表示即日起納野村東方國際證券為會員

﹡人民銀行啟動金融科技創新監管試點；人民銀行與澳門金融管理局簽署雙邊

本幣互換協議

﹡長三角創業服務機構攜手促創服生態能力提升



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１１５９４﹒６５點

﹡台灣本月辦４場競選論壇，蔡韓宋最快１８日同場論政



《其他消息》﹡地政總署截至上月底已清理約１２公頃被非法佔用官地

﹡財庫局表示按保放寬後批出１３００宗，九成為首置人士

﹡報道指監警會最快聖誕前後提交調查報告

﹡學者表示港航需收縮成地區航空公司，才能繼續營運

﹡中總冀預算案推更多短期措施，改善勞動人口技能配套

﹡劉怡翔稱或檢討加推新措施，撥款視乎財委會審批進度

﹡鄧炳強明日赴京作禮節性拜訪，介紹香港治安情況

﹡證監會表示第三季持牌機構升７﹒２％續創新高

﹡本港第三季港口貨物吞吐量按年上升８﹒９％

﹡天文台表示今日中午長洲附近發生一次１﹒４級地震

﹡深股通額度全日用５１﹒３億元；滬股通額度全日用２５﹒７億元，陸股通

淨流入近６１億

﹡何猷龍稱澳門受中美貿易爭端的影響大於香港示威活動

﹡海洋公園表示團體及外地客大減六成，聖誕優惠吸本地客

﹡黃偉綸傍晚前往深圳出席文化遺產合作研討會

﹡富時中國５０指數納入藥明康德中廣核Ｈ，剔出比亞迪廣汽

﹡富時羅素將阿里可投資權重上調至７４％，本月２３日起生效

﹡花旗即日起與ＨＫＴａｘｉ及ＨＫＴＶｍａｌｌ合作提供優惠

﹡畢馬威調查指香港物流業客戶體驗評分領先，金融服務業排最尾

﹡范鴻齡稱支持成立檢討委員會，招聘海外醫生難度增加

﹡經民聯促政府為受示威影響商舖或個人成立基金

﹡中原估價指數ＣＶＩ連跌兩周，最新報４４﹒２７點

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