《油金掠影》油組擬加大減產惟油價穩，中美貿談仍存不確定金價揚

《經濟通通訊社６日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友擬定１０年來最大幅度減

產之一的計劃，以防供應過剩，惟周四（５日）布蘭特期油小幅走高，美國原油期貨持平。

２月布蘭特原油期貨收報每桶６３﹒３９美元，上漲０﹒３９美元，漲幅０﹒６％。１月美

國原油期貨收報每桶５８﹒４３美元，與前一交易日收盤時持平，盤中曾觸及９月底以來最高水

平。

油組建議將在２０２０年第一季度將減產力度再提高５０萬桶╱日。新的減產目標將在明年

的頭三個月執行，執行時間較市場預期短，且並沒有出現一直預期的延長期限。但是，更新後的

減產協議將把包括俄羅斯在內的非ＯＰＥＣ成員國的凝析油產量排除在產量計算之外。

目前執行的１２０萬桶╱日的減產協議將於２０２０年３月到期。１７０萬桶╱日的減產目

標將相當於全球供應的１﹒７％。ＯＰＥＣ＋將在周五的會議上就更新的減產協議進行投票。



＊供應緊張再推鈀金創新高＊



隔晚（周四）出爐的美國經濟數據樂觀，惟因相互矛盾的中美貿易磋商信號引發的不確定性

，金價繼續小幅上漲。

現貨金上漲０﹒２％，報每盎司１４７７﹒１２美元，上日觸及１１月７日以來最高每盎司

１４８４美元。美國期金收漲０﹒２％，報每盎司１４８３﹒１０美元。

中國商務部發言人高峰周四表示，中方認為如果中美雙方達成第一階段協議，應該相應降低

關稅。而此前，美國總統特朗普亦表示雙方進展非常順利，這與其之前稱或明年大選後才與中國

簽協議的言論形成鮮明對比。

另外，１１月３０日當周美國初請失業金人數減少１萬至２０﹒３萬人，降至七個月低位。

且１０月貿易逆差縮窄７﹒６％至４７２億美元，為近一年半最低。

其他貴金屬方面，鈀金再創紀錄新高，上漲０﹒１％，報每盎司１８７１﹒９３美元。鉑金

上漲０﹒４％，報每盎司８９７﹒８８美元，白銀上漲０﹒８％，報每盎司１６﹒９５美元。（

ｆｚ）

