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即市新聞

06/12/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社６日專訊》上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀
錄合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素
，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　中生製藥（０１１７７）將於下周二（１０日）除淨，每股派第三次中期息２仙。該股今日
見資金流入，曾最多漲２﹒９％，高見１０﹒６６元，現升１﹒７４％，報１０﹒５４元。
　　僑雄國際（００３８１）此前則公布撤銷建議遷冊及每１０股合併為１股等，過去兩日累升
３３﹒３３％，現回吐半成，報０﹒０１９元。該股早於今年１０月底建議合股，股價由當時０
﹒０２３元輾轉跌至上周四（２８日）最低見０﹒０１３元。
　　金粵（０００７０）於今日見異動，現乾升７﹒７９％，報０﹒１６６元。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金粵控股（０００７０）　五供九，　　　２３╱１２　３０╱１２－３╱１　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價１２仙
中汽內飾（０００４８）　五合一　　　　２７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國生物製藥　　（０１１７７）　　第三次中期息２仙　　　　　　　　　　　　１０╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｔｔ）

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