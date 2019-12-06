【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社６日專訊》上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀

錄合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素

，股價因而波幅加大，投資應加以留意。

中生製藥（０１１７７）將於下周二（１０日）除淨，每股派第三次中期息２仙。該股今日

見資金流入，曾最多漲２﹒９％，高見１０﹒６６元，現升１﹒７４％，報１０﹒５４元。

僑雄國際（００３８１）此前則公布撤銷建議遷冊及每１０股合併為１股等，過去兩日累升

３３﹒３３％，現回吐半成，報０﹒０１９元。該股早於今年１０月底建議合股，股價由當時０

﹒０２３元輾轉跌至上周四（２８日）最低見０﹒０１３元。

金粵（０００７０）於今日見異動，現乾升７﹒７９％，報０﹒１６６元。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１

供股價１２仙

中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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中國生物製藥 （０１１７７） 第三次中期息２仙 １０╱１２

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