《專家之言－張穎群》港股看能否?守２６０００，投資者不敢進取

《專家之言》美國零售銷售在感恩節假期及黑色星期五傳出喜訊，網上購物銷費破紀錄達到

７４億美元按年增加１９﹒６％，估計實體店銷售會略為下降。各大型零售企業沃爾瑪、

Ｔａｒｇｅｔ及ＢｅｓｔＢｕｙ等亦加大及擴充電子商務平台上之業務，以配合客戶對網上購物

的潮流。在感恩節假期當日，部分實體店也見人流，反映市民對外出消費習慣也有改變。而零售

企業對客戶選用網上或實體店消費也表示歡迎，重點是繼續加大消費。

美國總統特朗普日前表示，跟中方的貿易協議可以推遲至２０２０年總統大選之後，始達成

協議或簽署。再加上美國有意向法國、巴西及阿根廷加徵關稅，言論令投資者恐慌。美股三大指

數本周二（３日）早段大幅低開，道指最多跌４５７點，而標普及納指亦跟跌超過１﹒３％及

１﹒５％。美股三大指數在假期前夕齊創出歷史高位，踏入１２月出現明顯調整，早前樂觀的情

緒已見收歛。

然而，根據以往紀錄，美股１２月為最強勁的月份，而今年三大指數累計升勢也極為亮麗，

納指升幅約三成，標普也有約２５％的升幅，而道指亦有近兩成的升幅，估計２０１９年全年，

美股定可交出優於預期的成績，再次領先環球多國股票市場。



＊內地數據縱使向好，仍要觀望復甦與否＊



內地國家統計局公布１１月份官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５０﹒２，遠好過預期

４９﹒５及１０月份的４９﹒３，為自５月以來首次重上５０點以上擴張區，更創出近８個月高

位。同月非製造業ＰＭＩ為５４﹒４，比１０月份５２﹒８略見回升，更升至自４月份以來最高

。財新公布１１月製造業ＰＭＩ報５１﹒８，連升５個月，為自２０１７年以來最高。數據反映

各企業經濟活動稍見復甦，更齊優於市場預期。有關數據在連續幾個月下沉後，突然造好，投資

者要小心留意。回看今年３月份，ＰＭＩ也曾經反彈急升，然而隨後幾個月都未見有力重上擴張

區，所以，大家要繼續留意地方政府推出政策能否到位？企業活動是否全面復甦？抑或是僅大型

企業復甦，其他仍未有能跟上。

有消息指出，在２０２０年首季，內地將會推出綜合交易帳戶機制，主要是方便在國內開設

資產管理公司，可以透滬深港通進行交易，而經紀交易商亦可以同時為多個客戶統一交易。在成

本及時間上，皆可以節省及減少，相信可以刺激淡靜的成交量，亦同時為未來ＭＳＣＩ提升Ａ股

權重行前一步。日前財政部通報今年至１１月止，地方政府發行債券４﹒３２萬億元人民幣，當

中有超過３萬億元人民幣為新增債券，年內目標也差不多完成。整體利率輕微下降，平均利率約

咗３﹒４７％。年期亦比前延長，及增加１５年、２０年及３０年期等債券。期內流動性亦因為

數量或金額皆有所增加，而比前更完善。



＊外圍本土因素動盪，恆指穿低位再試低＊



阿里巴巴（０９９８８）成功在香港作第二市場上市，相信已吸引很多正在美國上市的中概

股，回流香港上市。因為年內美國對中資股到當地上市，大幅收緊條例。正在上市的企業會計報

告也越趨嚴緊。這對香港交易所也有所得着。可以支持日漸萎縮的成交額。更可以支持香港的金

融市場。

恆生指數整個１１月份計算，跌５９０點，月內上旬曾高見２７９００，創近３個月高位。

唯在本周三（４日）在外圍拖累下，恆指大幅急挫，更曾跌破２６０００關口，低見

２５９９５，創近兩個月低位。而日平均成交金額也僅維持在８００億元附近。由於本港社會動

盪持續未見平息跡象，加上仍要觀望中美就貿易問題之間的協議，會否再生枝節。估計未來市況

仍會波動，更有機會再下試低位２６０００關口。港股持續弱勢，更受外圍消息主導，投資者也

不敢過份進取。唯有繼續留意外圍變化，及能否?守２６０００關口，始再作定奪。

《華盛証券 張穎群》

