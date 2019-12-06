【嚟緊炒Ｄ乜】美團短炒目標１１０元即食胡，第四季業績或存隱憂

《嚟緊炒Ｄ乜》美團點評（０３６９０）近期備受追捧，由８月下旬公布中期業績公布後受

到關注，在１１月下旬第三業績公布後股價更進一步走高。美團雖然餐飲外賣業務作為核心盈收

，增速的確有增無減，更轉虧為盈，不過在新業務的潛在拖累，以及搶佔市場份額的困難下，其

高速增長的神話可能將於第四季開始落幕，不過目前市場信心強勁，故只宜短炒後沽售。



＊季績起死回生惟暗藏殺機＊



雖然近期美團受市場追捧，但於２０１８年９月上市初期業績表現並非理想，直至今年中期

虧蝕大幅減少，市場信心才進一步增加，而美團第三季業績持續向好，令市場開始看好其未來發

展。美團今年８月份公布中期業績，除了收入持續增加近六成至約４１８億元（人民幣．下同）

外，市場焦點亦放在虧損大幅收窄至５﹒６億元上，同時公司首次錄得季度盈利１４﹒９億元。

這可說是美團的轉捩點，因為公司未上市已經持續錄得兩年虧蝕，於上年全年度虧損更大幅擴大

至１１５４﹒８億元，同時收入增長減慢，故不禁令市場認為美團翻身的機會不大。

隨著公司餐飲外賣收入持續高速增長，美團第三季業績再次成為市場的焦點。公司第三季繼

續扭虧為盈，純利１３﹒３５億元，去年同期巨額虧蝕８３２﹒９５億元。收入方面亦按年升逾

４４％至２７４﹒９４億元，按季就增長逾２１％。另外值得一提的是季度整體按年上升近１１

個百分點至３４﹒９％，主要因為新業務及其他業務毛利率由負轉正，整體表現理想，故市場亦

對美團今年最後一季的成績充滿期待和憧憬。

不過，美團行政總裁王興、首席財務官陳少暉出席第三季業績電話會議時卻透露了一些端倪

，陳坦言「目前公司在餐飲外賣市場已穩守市場第一，但相信需要進一步搶佔市場佔有率將會更

困難，並且需要花費更多的時間，所以未來市場佔有增長的貢獻，以及交易量增長都會放緩，相

信第四季的盈利增長亦可能會按季下跌。」相信這亦可以了解為擴大客源就需要更多的成本作推

銷及速銷。雖然管理層亦提到將更著力發展三四線城市的外賣業務，不過三四線城市的收入一般

較低，對公司而言並非十全之策，故美團及後基本面實在暗藏殺機。



＊摩拜單車盈利靠降低折舊＊



美團除了最主要的餐飲外賣業務之外，其實尚有到店、酒店及旅遊業務，以及新業務及其他

業務，不過目前非外賣類業務盈利增速較慢，故公司未來打算投放更多資源發展，但當中卻潛在

危機。美團第三季的新業務及其他業務收入按年增約６５％至逾５７億元，同時毛利近１０﹒７

億元，而上年期為毛損１３億元，主要都是來自旗下共享單車品牌摩拜單車、網約車品牌美團打

車、食雜零售品牌美團買菜等，不過當中摩拜最令人擔心。美團上年全資收購摩拜，其行政總裁

王興最近於績後電話會議中揚言，摩拜將是明年核心投資領域，但從最新季績可得知摩拜的經營

虧損能夠大幅收窄，皆因部分單車的使用期限於今年第三季到期，且替換新單車有助降低折舊，

在會計層面當然可以理解為虧蝕減少，但實際層面上經營狀況並沒有重大改善。

除了共享單車業務之外，美團旗下實體店業務的盈利增速亦見加快，不過亦出現潛在問題。

首先是旗下小象生鮮，主打生鮮餐飲、即時配送等新零售服務，目前全國有兩間位於北京的分店

，但小象今年年中將位於常州、無錫的門市關閉，當中常州市更包括鍾樓區、武進區、新北區三

間分店。無可否認美團強項一直在線上，但並非於線下，在缺乏運營經驗下，問題經日積月累就

開始暴露。其次是旗下應用程度美團買菜，單計深圳首批站點已有９間，覆蓋龍崗、寶安、南山

、龍華、羅湖等區域，不過同樣地要面對提升市場滲透的問題，當中最大的對手相信是內地訂餐

平台餓了麼。另外美團買菜的配送成本高，客戶訂單金額難以提升，再者生鮮食品的儲存成本高

，產品耗損亦因而較大，這些都是美團未有明確解決方法的問題。



＊大行唱好目標價逾百元關＊



不過，各大行的看法並非唱淡，相反是一面倒唱好。當中高盛最樂觀認為美團季度業績堅實

，外賣訂單增長加快，每張訂單稅前盈利０﹒１元，較預計收支平衡好，故上調目標價

７﹒７％至１１２港元，維持「買入」評級。至於新業務方面，高盛認為美團核心盈利的改善，

有助於投放更多資源於新業務上，並在今年第四季及明年反映，預計新業務今年全年虧損介乎

５８億至６８億元。

中金最新報告亦唱好美團，並稱第三季盈收高於預期，市場需求強勁，市場份額亦見增加，

線上成交金額增速由上季３７％升至４０％，盈利能力持續穩健。中金坦言不擔心美團的新業務

，因為管理層看到新市場的機遇，並相信能與主業務發生協同效應，所以估計今年全年新業務通

用會計準則下虧損約７０億元，下年約８０億元，另外上調目標價２２％至１１０港元，維持「

跑贏行業」評級。

花旗報告亦花費大篇幅評論美團季績，並指出外賣業務交易增長加快，毛利率亦有改善，不

過在新業務上依然是發展階段，管理層覺得小象生鮮的市場非常吸引，又強調公司重視長期增長

，多於短期盈利，故此亦表示理解，對管理層的執行能力有信心。除了投放更多資源於共享單車

業務上，亦預計會再投資至酒店業務上，特別是高端酒店。

雖然各大行普遍唱好，但亦有指出對新業務的危與機。市場一直都有質疑美團的訂單金額下

限極低，其盈利形式被受質疑的說法，加上有內地媒體曾經實測，於美團平台開設的相片造假的

「黑店」，負責審查店鋪的區域經理僅透過電話進行確認，美團及後亦未有回應如何確保店舖的

真實性。



＊分段吸納，穿五十天線止蝕＊



美團股價走勢上，今年年中至今反覆向上，中期業績公布後，升勢更為強勁，故可定性為強

勢股。強勢股一般都有幾項特徵，首先升勢必然一浪高於一浪，另外回吐於短期平均線時一般出

現支持，最後超買情況不斷維持，以上特徵皆可以用於投資部署上。在技術走勢上，美團目前快

步ＳＴＣ處於接近８０超買水平。至於交易量方面，近日亦處於２０至３０億元（港元﹒下同）

水平，未見明顯減少，反映資金流向未見流出，有助股價向上。不過目前並非吸納的最好時機，

過住美團於廿天線（約９９﹒０３元）一般都有強大支持，而現價近十天線（約１０２﹒７１元

）可先買入基本注，並於跌至廿天線時可再追入。目前各大行的目標價都位於１１０元左右水平

，故相信該水平的回吐壓力較大，且美團於百元大關將有支持，故短中線可上望一成升幅，而待

下一次升浪開始將極有可能再破頂。不過美團就不建議長線持有，因為其業務並非完全穩健，加

上現時核心業務依然傾向餐飲外賣，故可選擇其他基本面更強的新經濟股。（撰文：盧逸文）



表列美團點評（０３６９０）今年及近年業績：



項目╲年期 今年第一季 今年第二季 今年第三季

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收益 １９１﹒７億 ２２７﹒０億 ２７４﹒９億

（＋７０％） （＋５１％） （＋４４％）



毛利 ５０﹒７億 ７９﹒４億 ９５﹒９億

（＋５８％） （＋１８０％） （＋１１０％）



盈虧 （１４﹒３億） ８﹒８億 １３﹒３億

（虧損減少） （由虧轉盈） （由虧轉盈）

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＊按年升幅



項目╲年期 ２０１９年中期 ２０１８年全年 ２０１７年全年 ２０１６年全年

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收益 ４１８﹒８億 ６５２﹒３億 ３３９﹒３億 １２９﹒９億

（＋５９％） （＋９２％） （＋１６１％） （＋２２３％）



毛利 １３０﹒１億 １５１﹒０億 １２２﹒２億 ５９﹒４億

（＋１１５％） （＋２４％） （＋１０６％） （＋１１４％）



盈虧 （５﹒６億）（１１５４﹒８億） （１８９﹒２億） （５７﹒９億）

（虧損減少） （虧損增加） （虧損增加） （虧損減少）

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＊年結日為１２月３１日，貨幣為人民幣





表列美團點評（０３６９０）及部分新經濟股股價、市盈率表現：



股價表現（％）

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股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 本月以來（％）

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閱文集團 （００７７２） －１８﹒６０ －１９﹒７０ － １﹒６６

美圖公司 （０１３５７） －３６﹒０７ －４４﹒４４ － ２﹒７８

小米集團 （０１８１０） －２８﹒１７ － ７﹒２０ ＋ ３﹒６９

平安好醫生（０１８３３） ＋１０１﹒８１ ＋７１﹒１２ ＋ ６﹒９１

美團點評 （０３６９０） ＋１３５﹒３１ ＋５０﹒８０ ＋ ０﹒１０

映客 （０３７００） －４６﹒００ －３２﹒０８ － ５﹒２６

眾安在綫 （０６０６０） ＋ ９﹒１８ ＋２７﹒５１ ＋ １﹒１１

阿里巴巴 （０９９８８） ＋１２﹒３９＃ ＋１２﹒３９＃ － ０﹒３０

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股指：

恆生指數 ＋ ２﹒１３ － ７﹒５２ ＋ ０﹒１９

國企指數 ＋ ２﹒４９ － ４﹒６４ ＋ ０﹒７３

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＃１１月２６日掛牌，以上市價１７６元比較計算

註：資料截至１２月６日中午收市





市盈率（倍）

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股份（編號） 市盈率 預測市盈率

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閱文集團 （００７７２） ２６﹒３１ ２６﹒６５

美圖公司 （０１３５７） － －

小米集團 （０１８１０） ９﹒９２ １７﹒９８

平安好醫生（０１８３３） － －

美團點評 （０３６９０） － －

映客 （０３７００） １﹒２５ －

眾安在綫 （０６０６０） － －

阿里巴巴 （０９９８８） － －

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註：資料截至１２月６日中午收市

以上股份未有股息率、預測股息率

