騰訊港交所續有追捧，港股午後變不大，現升１７３點報２６３９０

《經濟通通訊社６日專訊》隨著隔晚（５日）美國總統特朗普表示，與中國貿談進展順利，

本月中將要加徵關稅的措施或有變。儘管中美對農產品採購數額有分歧，但市場對兩國能達成貿

易協議仍未感到太過悲觀，在騰訊（００７００）及港交所（００３８８）等重磅股支持下，加

上手機設備股連日造好，港股午後繼續維持升勢，但較半日收市變化不大，現升１７３點或

０﹒６６％，報２６３９０，主板成交４０２﹒６４億元。

港股半日則收升１７９點或０﹒６９％，報２６３９６點。

國企指數報１０３７２，上升５０點或上升０﹒４９％。

上證綜指報２９０１，上升２點或上升０﹒０８％，成交９６７﹒５７億元人民幣。

深成指報９８３６，上升３７點或上升０﹒３９％，成交１７４４﹒８７億元人民幣。

手機設備股繼續領漲藍籌，瑞聲（０２０１８）報６１﹒２元，升７﹒６５％；舜宇

（０２３８２）報１３７﹒７元，漲４﹒９５％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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重磅股：

匯豐控股（００００５） ５７﹒４５元 上升０﹒４４％

港交所 （００３８８） ２４７﹒２０元 上升１﹒３１％

騰訊控股（００７００） ３３４﹒６０元 上升１﹒３９％

建設銀行（００９３９） ６﹒２４元 上升０﹒６５％

中國移動（００９４１） ５９﹒０５元 下跌０﹒４２％

友邦保險（０１２９９） ７７﹒４５元 下跌０﹒１３％

工商銀行（０１３９８） ５﹒５２元 上升０﹒５５％

中國平安（０２３１８） ８９﹒８５元 上升０﹒６２％



十大升幅藍籌：

瑞聲科技（０２０１８） ６１﹒２０元 上升７﹒６５％

舜宇光學（０２３８２） １３７﹒７０元 上升４﹒９５％

中國旺旺（００１５１） ６﹒９７元 上升２﹒５０％

銀河娛樂（０００２７） ５２﹒１５元 上升２﹒０５％

中國人壽（０２６２８） ２０﹒１０元 上升１﹒８２％



金沙中國（０１９２８） ３７﹒３５元 上升１﹒６３％

中生製藥（０１１７７） １０﹒５２元 上升１﹒５４％

新地 （０００１６） １１３﹒５０元 上升１﹒４３％

中信股份（００２６７） １０﹒００元 上升１﹒４２％

騰訊控股（００７００） ３３４﹒６０元 上升１﹒３９％

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