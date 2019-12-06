  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/12/2019 13:32

騰訊港交所續有追捧，港股午後變不大，現升１７３點報２６３９０

　　《經濟通通訊社６日專訊》隨著隔晚（５日）美國總統特朗普表示，與中國貿談進展順利，
本月中將要加徵關稅的措施或有變。儘管中美對農產品採購數額有分歧，但市場對兩國能達成貿
易協議仍未感到太過悲觀，在騰訊（００７００）及港交所（００３８８）等重磅股支持下，加
上手機設備股連日造好，港股午後繼續維持升勢，但較半日收市變化不大，現升１７３點或
０﹒６６％，報２６３９０，主板成交４０２﹒６４億元。
　　港股半日則收升１７９點或０﹒６９％，報２６３９６點。
　　國企指數報１０３７２，上升５０點或上升０﹒４９％。
　　上證綜指報２９０１，上升２點或上升０﹒０８％，成交９６７﹒５７億元人民幣。
　　深成指報９８３６，上升３７點或上升０﹒３９％，成交１７４４﹒８７億元人民幣。
　　手機設備股繼續領漲藍籌，瑞聲（０２０１８）報６１﹒２元，升７﹒６５％；舜宇
（０２３８２）報１３７﹒７元，漲４﹒９５％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　重磅股：
　　匯豐控股（００００５）　　　５７﹒４５元　　　上升０﹒４４％
　　港交所　（００３８８）　　２４７﹒２０元　　　上升１﹒３１％
　　騰訊控股（００７００）　　３３４﹒６０元　　　上升１﹒３９％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒２４元　　　上升０﹒６５％
　　中國移動（００９４１）　　　５９﹒０５元　　　下跌０﹒４２％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７７﹒４５元　　　下跌０﹒１３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒５２元　　　上升０﹒５５％
　　中國平安（０２３１８）　　　８９﹒８５元　　　上升０﹒６２％

　　十大升幅藍籌：
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　６１﹒２０元　　　上升７﹒６５％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１３７﹒７０元　　　上升４﹒９５％
　　中國旺旺（００１５１）　　　　６﹒９７元　　　上升２﹒５０％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５２﹒１５元　　　上升２﹒０５％
　　中國人壽（０２６２８）　　　２０﹒１０元　　　上升１﹒８２％

　　金沙中國（０１９２８）　　　３７﹒３５元　　　上升１﹒６３％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１０﹒５２元　　　上升１﹒５４％
　　新地　　（０００１６）　　１１３﹒５０元　　　上升１﹒４３％　
　　中信股份（００２６７）　　　１０﹒００元　　　上升１﹒４２％
　　騰訊控股（００７００）　　３３４﹒６０元　　　上升１﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS06/12/2019
【FOCUS】佩洛西、拜登、恩恩夾攻 侵侵勢對華「明鷹暗鴿」
生財有道06/12/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港股支持位26200
國際動態06/12/2019
法全國大罷工 促總統棄退休改革
FOCUS05/12/2019
【FOCUS】國務院挺「靈活就業」 蝴蝶效應或起
生財有道05/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：阿里低位有貨192元沽
國際動態05/12/2019
Alphabet易帥 Google CEO全面接掌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

【etnet Bonus】賞「Where’s Wally@ Whampao」限量版行李帶、護照套及明信片精品套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金