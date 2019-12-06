港股高開１２８點報２６３４５點，國指升６０點

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股走勢靠穩，帶動亞洲主要股票市場造好，日經升１０９

點，首爾指數升１９點。港股方面今早恆指高開１２８點，港鐵（０００６６）不足反升，公司

預料香港經常性業務的純利潤帶來負面財務影響答１６億，股價仍高走近２﹒２％，為開市表現

最佳之藍籌；本地地產股亦有追捧，新地（０００１６）升１﹒２５％，恆基地產

（０００１２）升１﹒２％。恆生指數報２６３４５點，升１２８點或升０﹒４９％，主板成交

１８﹒８０億元。國企指數報１０３８２點，升６０點或升０﹒５９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒０９％，報５７﹒１５元；港交所

（００３８８）升０﹒８２％，報２４６元；騰訊（００７００）升１﹒０９％，報３３３﹒６

元；中移動（００９４１）升０﹒４２％，報５９﹒５５元；友邦保險（０１２９９）無升跌，

報７７﹒５５元。



恆指成分股開市十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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港鐵公司（０００６６） ４４﹒５０元 升２﹒１８％

創科實業（００６６９） ６０﹒８０元 升１﹒６７％

長江基建（０１０３８） ５３﹒９５元 升１﹒４１％

電能實業（００００６） ５５﹒５０元 升１﹒３７％

新地 （０００１６ １１３﹒３０元 升１﹒２５％



恆基地產（０００１２） ３７﹒９５元 升１﹒２０％

中石油 （００８５７） ３﹒６０元 升１﹒１２％

騰訊控股（００７００） ３３３﹒６０元 升１﹒０９％

恆安國際（０１０４４） ５１﹒５０元 升１﹒０８％

中國人壽（０２６２８） １９﹒９４元 升１﹒０１％

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（ｕｌ）

