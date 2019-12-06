《盤後部署》港股下周料反覆向好，短期上望２７２００點

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚（５日）美股反覆向上，美國總統特朗普再次釋出正面信息

，指與中國的貿易談判非常順利，原定本月中對中國貨品加徵關稅措施有可能改變，安撫市場情

緒。港股跟隨高開１２８點報２６３４５點，早段升幅一度收窄至９２點，全日低見２６３０６

點。

不過，隨著手機設備股領漲大市，港股反覆造好。午後，中方表示正就美國農產品關稅進行

排除工作，加深市場對首階段貿易協議達成的憧憬，恆指升幅擴大，最多升３０３點報

２６５２０點。最終，港股收報２６４９８，升２８１點或升１﹒０７％，主板成交７６８億元

，較上日增加一成半。

Ａ股方面，上證綜指報２９１２，升１２點或升０﹒４３％，深成指數報９８７８，升７９

點或升０﹒８１％，兩市成交報４０９８﹒３３億元人民幣，按日成交下跌３﹒３％。



＊中美貿易緊張紓緩，留意下周聯儲局議息會議＊



早前有傳中美兩國仍未就購買美國農產品數量達成共識，國務院今日公布，正開展部分大豆

、豬肉等商品排除徵稅工作，而國內企業可根據國內需要，自美進口一定數量商品，意味本月中

美國再加徵關稅的機會減少。瑞銀發表報告指，國際貿易緊張局勢紓緩，以及各國央行貨幣政策

生效，預料全球經濟明年下半年尤其是第四季開始恢復增長。

聯儲局將於下周進行今年最後一次議息會議，市場關注美國今日公布有關非農就業等經濟數

據。早前（４日）美國有「小非農」之稱的ＡＤＰ私人機構就業職位數據顯示，１１月增加

６﹒７萬，少過市場預期的１４萬個，亦少過十月的１２﹒５萬個，創今年５月以來新增就業人

數最少的月份。不過，即使最終公布的就業數據不理想，料聯儲局仍維持較鷹派態度，因為早前

困擾美國經濟的一大因素－貿易談判不明朗有望進一步釋除，惟需留意局方對明年的經濟展望，

以及貨幣政策會否有轉向。



＊下周股市有機會向上，暫看２７２００點關口＊



港股已連升兩日，主要受到貿易戰氣氛緩和影響，好友逐漸回歸，目前淡軍未有見太大舉動

，預料下周股市首兩日都可能以升市為主。觀看陰陽燭圖顯示，恆指於２６０００點關口開始反

彈，料頂部於２７２００點止步，相信下周港股仍以這個區間上落，投資者可考慮以此標準調整

倉位。

雖然緊張氣氛緩和，但不建議投資者留守倉位度過周末，情願繼續以「即日鮮」策略為主，

下周一（９日）如高開百點以上可考慮繼續做好倉，不論輸贏都需下午收市前清倉。除非周六及

周日有任何負面政治消息，預料下周將以好友主導大市氣氛。（ｙｋ）

