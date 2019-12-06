  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/12/2019 16:55

《盤後部署》港股下周料反覆向好，短期上望２７２００點

　　《經濟通通訊社６日專訊》隔晚（５日）美股反覆向上，美國總統特朗普再次釋出正面信息
，指與中國的貿易談判非常順利，原定本月中對中國貨品加徵關稅措施有可能改變，安撫市場情
緒。港股跟隨高開１２８點報２６３４５點，早段升幅一度收窄至９２點，全日低見２６３０６
點。
　　不過，隨著手機設備股領漲大市，港股反覆造好。午後，中方表示正就美國農產品關稅進行
排除工作，加深市場對首階段貿易協議達成的憧憬，恆指升幅擴大，最多升３０３點報
２６５２０點。最終，港股收報２６４９８，升２８１點或升１﹒０７％，主板成交７６８億元
，較上日增加一成半。
　　Ａ股方面，上證綜指報２９１２，升１２點或升０﹒４３％，深成指數報９８７８，升７９
點或升０﹒８１％，兩市成交報４０９８﹒３３億元人民幣，按日成交下跌３﹒３％。

＊中美貿易緊張紓緩，留意下周聯儲局議息會議＊

　　早前有傳中美兩國仍未就購買美國農產品數量達成共識，國務院今日公布，正開展部分大豆
、豬肉等商品排除徵稅工作，而國內企業可根據國內需要，自美進口一定數量商品，意味本月中
美國再加徵關稅的機會減少。瑞銀發表報告指，國際貿易緊張局勢紓緩，以及各國央行貨幣政策
生效，預料全球經濟明年下半年尤其是第四季開始恢復增長。
　　聯儲局將於下周進行今年最後一次議息會議，市場關注美國今日公布有關非農就業等經濟數
據。早前（４日）美國有「小非農」之稱的ＡＤＰ私人機構就業職位數據顯示，１１月增加
６﹒７萬，少過市場預期的１４萬個，亦少過十月的１２﹒５萬個，創今年５月以來新增就業人
數最少的月份。不過，即使最終公布的就業數據不理想，料聯儲局仍維持較鷹派態度，因為早前
困擾美國經濟的一大因素－貿易談判不明朗有望進一步釋除，惟需留意局方對明年的經濟展望，
以及貨幣政策會否有轉向。

＊下周股市有機會向上，暫看２７２００點關口＊

　　港股已連升兩日，主要受到貿易戰氣氛緩和影響，好友逐漸回歸，目前淡軍未有見太大舉動
，預料下周股市首兩日都可能以升市為主。觀看陰陽燭圖顯示，恆指於２６０００點關口開始反
彈，料頂部於２７２００點止步，相信下周港股仍以這個區間上落，投資者可考慮以此標準調整
倉位。
　　雖然緊張氣氛緩和，但不建議投資者留守倉位度過周末，情願繼續以「即日鮮」策略為主，
下周一（９日）如高開百點以上可考慮繼續做好倉，不論輸贏都需下午收市前清倉。除非周六及
周日有任何負面政治消息，預料下周將以好友主導大市氣氛。（ｙｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道06/12/2019
【嚟緊炒D乜】美團短炒目標110元即食胡 第四季業績或存隱憂
FOCUS06/12/2019
【FOCUS】佩洛西、拜登、恩恩夾攻 侵侵勢對華「明鷹暗鴿」
生財有道06/12/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港股支持位26200
國際動態06/12/2019
法全國大罷工 促總統棄退休改革
FOCUS05/12/2019
【FOCUS】國務院挺「靈活就業」 蝴蝶效應或起
生財有道05/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：阿里低位有貨192元沽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金