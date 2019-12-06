《經濟通通訊社６日專訊》沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美正式宣布，首次公開招股
（ＩＰＯ）將以上限每股３２里亞爾（約８﹒５３美元）訂價，集資２５６億美元
（約１９９６億港元），符合市場預期。
據美國《ＣＮＢＣ》報道指，今次沙特阿美的集資規模已高於２０１４年阿里巴巴在美上市
時籌集的２５０億美元，故已創有史以來最大集資規模。
不過，按集資規模計，公司市值僅達１﹒７萬億美元，略低於王儲穆罕默德早前預期估值
２萬億美元。（ａｌ）
06/12/2019 09:03
《外企動向》沙特阿美以上限訂價，集資２５６億美元
《經濟通通訊社６日專訊》沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美正式宣布，首次公開招股
（ＩＰＯ）將以上限每股３２里亞爾（約８﹒５３美元）訂價，集資２５６億美元
（約１９９６億港元），符合市場預期。
據美國《ＣＮＢＣ》報道指，今次沙特阿美的集資規模已高於２０１４年阿里巴巴在美上市
時籌集的２５０億美元，故已創有史以來最大集資規模。
不過，按集資規模計，公司市值僅達１﹒７萬億美元，略低於王儲穆罕默德早前預期估值
２萬億美元。（ａｌ）
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