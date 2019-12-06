【貿易開戰】美國財長努欽：反對世界銀行向中國貸款

《經濟通通訊社６日專訊》美國財長努欽於國會眾議院金融服務委員會上表示，華府反對世

界銀行對中國的低息貸款。

努欽又指，財政部已就世銀大幅削減對中國貸款的建議進行磋商，又強調中國作為世界第二

大經濟體，人均收入高於各國，應停止接受援助，損害美國作為世銀最大的捐助國的利益。

中國目前每年由世銀獲得逾１０億美元的貸款，不過貸款金額已由２０１７年的２４億美元

，下降至１３億美元。（ａｌ）

