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06/12/2019 15:03

《中國要聞》世界銀行擬未來五年繼續每年向中國貸款逾１０億美元

　　《經濟通通訊社６日專訊》世界銀行指稱，理事會已採用一項援助中國的新計劃，將每年向
中國提供１０億至１５億美元低息貸款，貸款直至２０２５年年中。
　　不過，世行指貸款將隨著「國家合作框架」計劃實施逐漸減少，符合上年達成的１３０億美
元增資計劃的改革措施。
　　世銀亦稱，中國要求世銀為國際復興開發銀行（ＩＢＲＤ）繼續提供資金，作為改革、機構
建設和知識轉移的平台。（ａｌ）

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