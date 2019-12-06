《中國要聞》世界銀行擬未來五年繼續每年向中國貸款逾１０億美元

《經濟通通訊社６日專訊》世界銀行指稱，理事會已採用一項援助中國的新計劃，將每年向

中國提供１０億至１５億美元低息貸款，貸款直至２０２５年年中。

不過，世行指貸款將隨著「國家合作框架」計劃實施逐漸減少，符合上年達成的１３０億美

元增資計劃的改革措施。

世銀亦稱，中國要求世銀為國際復興開發銀行（ＩＢＲＤ）繼續提供資金，作為改革、機構

建設和知識轉移的平台。（ａｌ）

