《談國論企－黎偉成》社會融資減幅同比收窄尚可

《談國論企》中國的社會融資規模於２０１９年１０月份同比無疑有所減少，但相對於

２０１８年１０月份所減少有明顯收窄，即季節性的回落情況沒有上年之嚴重，乃可以接受的變

異。尤其是企業債券淨融資保持穩快增長，和非金融企業境內股票融資跌轉升，而委托貸款、信

托貸款的減幅收窄，僅未貼現的銀行承兌匯票多減，地方政府專項債券淨融資跌從上年同期之增

轉減，整體有不同程度的改善，當會支持政府力促以供給側結構性改革為主的內需拉動經濟穩中

有進成長。



＊企業債券融資續增股票集資稍多屬佳象＊



據中國人民銀行所發布的《２０１９年１０月份社會融資規模增量統計數據報告》資料顯示

，淨增量於２０１９年是月份達６１８９億元，較上年同期少增１１８５億元或１６﹒３％，表

面似乎不怎樣理櫨，但此數於２０１８年１０月份達的７２８８億元，相對於２０１７年同期少

增４７１６億元和同比下降４５﹒３４％，且成為當年減幅最大的一個月份，足見融資淡季應淡

而未見過份淡薄，甚至較對上一年同期的情況未見惡化，不差矣。

具高度積極性的，有（一）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ）淨額於

２０１９年１０月份所達１６２２億元，較上年同期增加２４１億元或１７﹒５％，而此項之於

２０１８年１０月份達１３８１億元同比少增１０１億元或６﹒６７％，即由少增轉多增，即使

相對於２０１９年前三季度累計２﹒３９萬億元，較上年同期增加６９５５億元或５０﹒４％，

和在２０１８年同期飆升６﹒８３倍的高增長，反映出境內的企債市場於２０１９年有不斷明顯

提升的佳態。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照法定程序發行和約

定在一定期限內還本付息的債券，獲金融機構積極支持特別是非股份公司的企業機構債券融資。

有多增者，為（二）非金融企業境內股票融資，於２０１９年１０月份達１８０億元，較上年同

期多增４億元或２﹒３％，而２０１８年１０月份淨增１７６億元，比上年同期少增４４７億元

或７４﹒４３％，和２０１７年同期淨增６０１億元則少增５２４億元或５３﹒４％。再看２０

１９年前三季度達２３４３億元，同比減少２４﹒４％，可見此項於四季度伊始略有改善。

餘者的情況亦有一定程度的回穩，特別是（三）信托貸款於２０１９年１０月份無疑減少

６６７億元，卻較上年同期少減２８２億元或２９﹒８％；此項於２０１８年１０月份淨減

１２１３億元，和２０１７年同期則淨增１０１９億元和多增４８９億元或同比上升

９２﹒２６％。信托貸款為受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用

途、期限、利率與金額等發放貸款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放

貸款的對象、用途等方面有充分的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢

，增加資金的安全性，以提高資金使用效率。



＊信托委托貸款在淡季中少減亦有良性啟示＊



和（四）委托貸款，於２０１９年１０月份所減少的６２４億元，較對上一年同期少減

７４２億元或６１﹒２％，而２０１８年１０月份淨減８００億元，而２０１７年同期則淨增

４３億元，亦屬改善。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托人確

定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委托人

通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出支持

。

需要留意的，有（五）地方政府專項債券淨融資於２０１９年１０月份淨減２６０億元，相

對於上年度同期淨增１３８１億元似乎不甚理想，但此項於２０１９年前三季度累計２﹒１７萬

億元，同比增加４７０４億元或２７﹒７％，優於上年所增少增４４７億元，同比下跌

３３﹒９％。此可見地債受到資本市場的高度認受，使地方政府增加資金來源，更促地方政府按

照市場規律強化開支與收入之間的平衡性，和減低對中央政府補助的支持力度，佳象。

（六）對實體經濟發放的人民幣貸款，於２０１９年１０月份淨增５４７０億元，較上年同

期少增１６７１億元或２３﹒４％，但但１０月份所淨增７１４１億元，同比只是多增５０６億

元或７﹒６％。結合工業貿易、消費零售等新況，似意味實體經濟有增添下行的壓力。

中美談了不短日子仍未達致第一階段的貿易協議，當未簽署和續有二階再談之期，變數仍多

，對中國經濟尚有不輕的困擾，由是政府宜進一步強化財稅政策，以支持經濟保持穩中有進發展

。我對中國經濟前景仍有憧憬。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

