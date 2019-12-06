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即市新聞

06/12/2019 09:28

《異動股》港鐵漲２％破多條主要平均線，惟料全年損失１６億元

　　《經濟通通訊社６日專訊》港鐵公司（０００６６）現價升２﹒１８％，報４４﹒５元，盤
中高見４４﹒５元，破廿天（約４３﹒６２２元）、十天（約４３﹒９０５元）及五十天線（約
４４﹒１４２元）；成交約１３萬股，涉資５８１萬元。
　　港鐵公布，預期集團截至今年１２月３１日止財政年度的基本業務利潤將較去年少。利潤下
降主要由於香港社會動盪，導致集團的香港客運業務、香港車站商務以及香港物業租賃業務受到
不利影響。同時導致公司服務的乘客量下跌、若干港鐵車站及設施被損毀和破壞，需要維修或更
換，以及集團為提升人手和保安水平和提供租金優惠寬減而產生的其他費用，預計將會對今年度
香港經常性業務的淨利潤帶來負面財務影響合共約１６億港元。
　　另外，港鐵１１月份暫定乘客量為１﹒３億人次，按年跌２７﹒２％；７至１１月暫定乘客
量為７﹒４４億人次，按年跌１４﹒２％。
　　現時，恆生指數報２６３４５，升１２８點或升０﹒４９％，主板成交１８﹒８０億元。國
企指數報１０３８２，升６０點或升０﹒５９％。
　　上證綜合指數報２９０２，升２點或升０﹒１０％，成交１１﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報９８０４，升４點或升０﹒０５％，成交８﹒５５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電　　（００００２）　　　７９﹒９５元　　　升０﹒２５％
　　中華煤氣（００００３）　　　１４﹒８８元　　　升０﹒２７％
　　電能實業（００００６）　　　５５﹒５０元　　　升１﹒３７％
　　領展　　（００８２３）　　　７９﹒９０元　　　升０﹒３１％
　　港燈　　（０２６３８）　　　　７﹒６５元　　　升０﹒３９％
　　港鐵公司（０００６６）　　　４４﹒５０元　　　升２﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

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