《異動股》瑞聲（２０１８）升近４％暫最佳藍籌，兩日已漲約一成

《經濟通通訊社６日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價升３﹒７８％，報５９元，暫升幅

最大藍籌；成交約２７３萬股，涉資１﹒６０億元，主動買盤７１％。

瑞聲暫連升兩日，累積升幅達一成，今日盤中高見５９﹒５元。近日貿易戰吹緩和風，加上

多間大廠預備生產５Ｇ手機，令手機設備股表現造好。

現時，恆生指數報２６３４７點，升１３０點或升０﹒５０％，主板成交８６﹒９６億元。

國企指數報１０３７６點，升５４點或升０﹒５３％。

上證綜指報２９０１點，升２點或升０﹒０９％，成交２０６﹒０５億元人民幣。

深成指報９８１６點，升１７點或升０﹒１７％，成交３９９﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

瑞聲科技 （０２０１８） ５９﹒０００元 升３﹒７８％

比亞迪電子（００２８５） １４﹒９８０元 升１﹒６３％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４７５元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒６００元 升３﹒４５％

信利國際 （００７３２） １﹒０１０元 升１﹒００％

丘鈦科技 （０１４７８） １２﹒３２０元 升２﹒８４％

富智康集團（０２０３８） １﹒４１０元 升２﹒１７％

舜宇光學 （０２３８２）１３５﹒０００元 升２﹒９０％

鴻騰精密 （０６０８８） ２﹒５２０元 升１﹒６１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

