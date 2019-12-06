  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/12/2019 09:47

《異動股》瑞聲（２０１８）升近４％暫最佳藍籌，兩日已漲約一成

　　《經濟通通訊社６日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價升３﹒７８％，報５９元，暫升幅
最大藍籌；成交約２７３萬股，涉資１﹒６０億元，主動買盤７１％。
　　瑞聲暫連升兩日，累積升幅達一成，今日盤中高見５９﹒５元。近日貿易戰吹緩和風，加上
多間大廠預備生產５Ｇ手機，令手機設備股表現造好。
　　現時，恆生指數報２６３４７點，升１３０點或升０﹒５０％，主板成交８６﹒９６億元。
國企指數報１０３７６點，升５４點或升０﹒５３％。
　　上證綜指報２９０１點，升２點或升０﹒０９％，成交２０６﹒０５億元人民幣。
　　深成指報９８１６點，升１７點或升０﹒１７％，成交３９９﹒２８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技　（０２０１８）　５９﹒０００元　　　升３﹒７８％
　　比亞迪電子（００２８５）　１４﹒９８０元　　　升１﹒６３％
　　華顯光電　（００３３４）　　０﹒４７５元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　０﹒６００元　　　升３﹒４５％
　　信利國際　（００７３２）　　１﹒０１０元　　　升１﹒００％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　１２﹒３２０元　　　升２﹒８４％
　　富智康集團（０２０３８）　　１﹒４１０元　　　升２﹒１７％
　　舜宇光學　（０２３８２）１３５﹒０００元　　　升２﹒９０％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　２﹒５２０元　　　升１﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道06/12/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港股支持位26200
國際動態06/12/2019
法全國大罷工 促總統棄退休改革
FOCUS05/12/2019
【FOCUS】國務院挺「靈活就業」 蝴蝶效應或起
生財有道05/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：阿里低位有貨192元沽
國際動態05/12/2019
Alphabet易帥 Google CEO全面接掌
香港政情04/12/2019
【紓困措施】政府減免商戶水電費 利得稅薪俸稅可分期繳交
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

【etnet Bonus】賞「Where’s Wally@ Whampao」限量版行李帶、護照套及明信片精品套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金