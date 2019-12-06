《異動股》阿里巴巴（０９９８８）飆近３％，高盛目標看２５２元

《經濟通通訊社６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）繼上日（５日）反彈近２％後，今日在

高盛吹奏下，暫再彈２﹒７％，報１９７﹒６元；成交約６３５萬股，涉資１２﹒４７億元，主

動買盤六成四。

高盛首次覆蓋阿里巴巴港股，並給予「買入」評級，未來１２個月的目標價為２５２元，較

現價有逾２７％上漲空間。

現時，恆生指數報２６４５４，升２３７點或升０﹒９１％，主板成交２５５﹒１５億元。

國企指數報１０４０１，升７９點或升０﹒７７％。

上證綜合指數報２９０１，升２點或升０﹒０８％，成交６１８﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報９８２２，升２３點或升０﹒２４％，成交５８７﹒９４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

閱文集團 （００７７２） ２９﹒３０元 升１﹒０３％

同程藝龍 （００７８０） １２﹒７４元 跌０﹒４７％

創夢天地 （０１１１９） ４﹒４９元 跌０﹒６６％

美圖公司 （０１３５７） １﹒４１元 升０﹒７１％

小米集團 （０１８１０） ９﹒３１元 升２﹒６５％



平安好醫生（０１８３３） ５５﹒６０元 升２﹒５８％

美團點評 （０３６９０） １０３﹒７０元 升１﹒４７％

映客 （０３７００） １﹒０７元 跌２﹒７３％

眾安在線 （０６０６０） ２７﹒４０元 跌０﹒３６％

阿里巴巴 （０９９８８） １９７﹒６０元 升２﹒７０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｔ）

