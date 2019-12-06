《異動股》萬洲突有資金追捧，現漲逾４％破十天及五十天線

《經濟通通訊社６日專訊》市場對貿易談判重燃樂觀態度，刺激貿易相關股造好，萬洲

（００２８８）午後有買盤追入，現價上升４﹒１８％，報８﹒２２元，破１０天（８﹒１２６

元）及５０天線（７﹒９４０元）；成交約３８７７萬股，涉資３﹒０８億元。

隔晚（５日）美國總統特朗普表示，與中國貿易談判進展順利，本月中將要加徵關稅的措施

或有變，更有消息指，美中兩國會於加徵關稅期限前簽訂首階段貿易協議。

現時，恆生指數報２６４２１，上升２０４點或上升０﹒７８％，主板成交４６７﹒４３億

元。國企指數報１０３８１，上升５９點或上升０﹒５８％。

上證綜指報２９００，上升１點或上升０﹒０５％，成交１１９８﹒３０億元人民幣。

深成指報９８３３，上升３４點或上升０﹒３５％，成交２１２１﹒１４億元人民幣。



表列貿易相關股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美國市場工業股：

德昌電機 （００１７９） １７﹒６４０元 升０﹒６８％

偉易達 （００３０３） ７４﹒８５０元 升０﹒６７％

敏實集團 （００４２５） ２７﹒６５０元 跌１﹒２５％

利豐 （００４９４） ０﹒８４０元 跌１﹒１８％

創科實業 （００６６９） ６０﹒４００元 升１﹒００％



信義玻璃 （００８６８） ９﹒２００元 跌０﹒２２％

耐世特 （０１３１６） ６﹒８５０元 升１﹒４８％

互太紡織 （０１３８２） ５﹒４８０元 跌０﹒３６％

盛諾集團 （０１４１８） ０﹒２２５元 升８﹒１７％



慕容控股 （０１５７５） ０﹒１６８元 升３﹒０７％

敏華控股 （０１９９９） ５﹒７５０元 升４﹒５５％

申洲國際 （０２３１３） １０７﹒５００元 升１﹒４２％

福耀玻璃 （０３６０６） ２２﹒９５０元 升０﹒２２％



手機設備股：

比亞迪電子（００２８５） １５﹒５６０元 升５﹒５６％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４８５元 升２﹒１１％

通達集團 （００６９８） ０﹒６００元 升３﹒４５％

信利國際 （００７３２） １﹒０３０元 升３﹒００％

高偉電子 （０１４１５） １﹒１９０元 升６﹒２５％



丘鈦科技 （０１４７８） １２﹒５２０元 升４﹒５１％

瑞聲科技 （０２０１８） ６１﹒１００元 升７﹒４８％

富智康集團（０２０３８） １﹒４２０元 升２﹒９０％

舜宇光學 （０２３８２） １３８﹒３００元 升５﹒４１％

鴻騰精密 （０６０８８） ２﹒６７０元 升７﹒６６％

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