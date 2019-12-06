【駐京專電】江蘇副省長：梳理１３個先進製造業集群參與合作競爭

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》近日《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要

》印發，江蘇省副省長樊金龍表示，江蘇的製造業要強，目前一是梳理了江蘇製造業中比較有競

爭力的１３個先進製造業集群，包括物聯網、集成電路、高端裝備、生物醫藥等，目的是參與全

球的合作與競爭。二是對標國際先進水平，梳理１２６項江蘇製造業「卡脖子」技術，整合資源

持續攻堅。三是優化產業空間布局，實現跨江融合，南通跟上海要融合發展。

