《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》近日《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要
》印發，江蘇省副省長樊金龍表示，江蘇的製造業要強，目前一是梳理了江蘇製造業中比較有競
爭力的１３個先進製造業集群，包括物聯網、集成電路、高端裝備、生物醫藥等，目的是參與全
球的合作與競爭。二是對標國際先進水平，梳理１２６項江蘇製造業「卡脖子」技術，整合資源
持續攻堅。三是優化產業空間布局，實現跨江融合，南通跟上海要融合發展。
06/12/2019 16:05
【駐京專電】江蘇副省長：梳理１３個先進製造業集群參與合作競爭
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》近日《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要
》印發，江蘇省副省長樊金龍表示，江蘇的製造業要強，目前一是梳理了江蘇製造業中比較有競
爭力的１３個先進製造業集群，包括物聯網、集成電路、高端裝備、生物醫藥等，目的是參與全
球的合作與競爭。二是對標國際先進水平，梳理１２６項江蘇製造業「卡脖子」技術，整合資源
持續攻堅。三是優化產業空間布局，實現跨江融合，南通跟上海要融合發展。
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