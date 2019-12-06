《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海票據交易所今日發布城商收益率曲線，
作為中小銀行承兌票據的一條基準利率曲線。
該曲線是基於城市商業銀行承兌銀票的真實成交價格數據構建的，樣本上挑選了「城商承兌
、國股貼現」票據的成交數據。
以往市場參與者在轉貼現定價時，需要綜合考慮承兌行和貼現行的信用等級。但是由於城商
行數量龐大且資質參差不齊，價格水平存在較大差異。因此，票交所選擇了城商行承兌票據中信
用等級最高的「城商承兌、國股貼現」票據納入樣本選取範圍。
06/12/2019 11:39
【駐滬專電】上海票交所發布中小銀行承兌票據基準利率曲線
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海票據交易所今日發布城商收益率曲線，
作為中小銀行承兌票據的一條基準利率曲線。
該曲線是基於城市商業銀行承兌銀票的真實成交價格數據構建的，樣本上挑選了「城商承兌
、國股貼現」票據的成交數據。
以往市場參與者在轉貼現定價時，需要綜合考慮承兌行和貼現行的信用等級。但是由於城商
行數量龐大且資質參差不齊，價格水平存在較大差異。因此，票交所選擇了城商行承兌票據中信
用等級最高的「城商承兌、國股貼現」票據納入樣本選取範圍。
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