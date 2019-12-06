【駐滬專電】華安證券：明年Ａ股看３５００點，消費成長貫穿全年

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》華安證券首席策略分析師張權今日在

２０２０策略發布會上表示，Ａ股指數明年仍有向上空間，預計上證指數可看到３５００點。

張權指，從行業配置來看，成長、消費股投資將貫穿於２０２０年全年，關注科技、金融、

地產、基建、汽車、輕工及商貿零售行業。

他認為，行業分化、風格分化、個股份化、估值分化等存量經濟特徵將在２０２０年繼續演

繹，建議投資者把握明年二季度周期股脈衝性機會。

在主題投資方面，華安證券看好對外開放、５Ｇ＋、泛在能源互聯網以及新五年規劃相關主

題。

