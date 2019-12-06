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06/12/2019 17:28

【駐滬專電】上海迪士尼將實行四級票價，最高漲至６９９元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海迪士尼樂園宣布，自明年６月６日起，
將採用全新的四級票價結構，其中「常規日」門票價格維持不變，仍為３９９元（人民幣．下同
），涵蓋冬季和秋季的大部分日期；新增一檔「特別常規日」，涵蓋春季和部分周末，門票為
４９９元；「高峰日」門票價格由原來的５７５元上漲到５９９元，涵蓋夏季和部分周末；「特
別高峰日」門票價格由原來的６６５元漲到６９９元，涵蓋法定節假日及國際性節日。

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