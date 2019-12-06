《午市前瞻》首階段貿易協議影響港股上落，料２６８００點有阻力

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚（５日）美國總統特朗普表示，與中國貿談進展順利，本月

中將要加徵關稅的措施或有變，但同時有外媒稱，中美對農產品採購數額有分歧。中美貿談續吹

緩風，恆指延續上日升勢，高開１２８點，報２６３４５點。

隨後，瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）繼續有追捧，兩者領漲藍籌，加上本地地

產股造好，推動港股越升越有，升幅曾最多擴至２５８點，報２６４７５點，為半日最高位，最

終半日收報２６３９６點，升１７９點或０﹒６９％。主板成交３６０﹒６３億元。國指半日收

報１０３７７點，漲５５點或０﹒５４％。

Ａ股半日呈個別發展，上證綜指升不足１點，報２８９９點。深成指漲２８點或

０﹒２９％，報９８２７點。



＊騰訊半日升近２％，瑞聲舜宇領漲藍籌＊



重榜股方面，騰訊（００７００）新手游推出兩個月全球下載量達１﹒７２億，半日漲

１﹒５２％，報３３５元。惠譽下調香港滙豐銀行生存能力評級至「ＡＡ－」，匯控

（００００５）半日仍升０﹒４４％，報５７﹒４５元；友邦（０１２９９）半日軟

０﹒１３％，報７７﹒４５元。中移動（００９４１）跌０﹒３４％，報５９﹒１元；建行

（００９３９）揚０﹒４８％，報６﹒２３元。港交所（００３８８）升１﹒３１％，報

２４７﹒２元。平保（０２３１８）揚０﹒６２％，報８９﹒８５元。

野村稱萬洲（００２８８）管理層對其業務前景樂觀，因此重申萬洲「買入」評級，惟半日

跌１﹒１４％，報７﹒８元，為半日表現最差藍籌。另外，潤啤（００２９１）走低

１﹒８８％，報４１﹒７元，為半日表現最差國指股。旺旺（００１５１）走高２﹒６５％，報

６﹒９８元，為升幅最大國指股，盤中高見７﹒０２元，連續兩日創１７個月新高。蒙牛

（０２３１９）軟０﹒３３％，報３０﹒４５元。

手機設備股連日受捧，瑞聲走高８﹒２７％，報６１﹒５５元。舜宇升５﹒１１％，報

１３７﹒９元，兩者為半日表現最好藍籌。比亞迪電子（００２８５）揚５﹒０２％，報

１５﹒４８元。鴻騰精密（０６０８８）走高４﹒８４％，報２﹒６元。富智康（０２０３８）

漲２﹒９％，報１﹒４２元。丘鈦（０１４７８）揚３﹒８４％，報１２﹒４４元。通達

（００６９８）彈３﹒４５％，報０﹒６元。



＊晶片股連日受捧，新世界新地升逾１％＊



晶片股同樣連續多日有追捧，華虹半導體（０１３４７）升６﹒１９％，報１７﹒８４元。

中芯（００９８１）揚１﹒８８％，報１０﹒８２元。ＡＳＭ太平洋（００５２２）漲

１﹒９９％，報１０７﹒７元。上海復旦（０１３８５）走高６﹒５５％，報５﹒８６元。

５Ｇ概念股亦有買盤追入，長飛光纖（０６８６９）升６﹒２９％，報１３﹒５２元。南京

熊貓電子（００５５３）揚１﹒６５％，報４﹒３２元。中興通訊（００７６３）漲

１﹒３９％，報２１﹒９５元。鐵塔（００７８８）走高１﹒２７％，報１﹒６元。中通服務（

００５５２）窄幅升０﹒３９％，報５﹒２１元。

多隻本地地產股報捷，新世界（０００１７）升１﹒３９％，報１０﹒１８元。新地

（０００１６）漲１﹒１６％，報１１３﹒２元。恆地（０００１２）走高０﹒６７％，報

３７﹒７５元。長實（０１１１３）漲０﹒５９％，報５１﹒４元。信置（０００８３）彈

０﹒１８％，報１１﹒３８元。嘉里建設（００６８３）走高１﹒６％，報２５﹒３５元。



＊郭家耀：料港鐵維持派息，中長期投資者可現價追入＊



悶市底下港股仍有逾百點升幅，正榮金融業務部副總裁郭家耀對《經濟通通訊社》表示，目

前投資者對大市審慎樂觀，部份手機設備股及「風眼股」亦明顯抽升，市場主要憧憬下周中美會

否落實簽訂首階段貿易協議，但由於美國總統特朗普過去態度搖擺不定，相信投資者亦不敢大意

，預料恆指短期會在２６０００至２６８００點上下浮動，但如果本月中前能夠能過簽署協議，

則有望重上二萬七關口。

今早港鐵（０００６６）走勢向好，惟昨日公司發表公告指，社會事件或對公司經常性淨利

潤帶來１６億元的負面影響。郭家耀解釋，雖然計及近日社會事件及維修費用等令公司支出增加

，但公司核心業務較２０１８年好，同時公司似乎維持派息增長，相信挽回投資者一定的信心，

加上近期地鐵服務逐漸開通，社會回歸平靜，相信１２月客運量反彈，以上均對港鐵走勢有一定

支持，如果中長期投資者有興趣，可以考慮現價追入，目標價暫時先看５０元。

（ｕｌ，ｆｚ，ｔｔ）

