【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２８﹒１億人幣，買騰訊小米，沽萬洲

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚（５日）美國總統特朗普再次表示，與中國貿易談判進展順

利，加上有消息指，美中會於加徵關稅期限前簽訂首階段貿易協議，帶動貿易相關股造好，港股

今早高開１２８點後升勢持續擴大，午後手機設備股表現依然強勢，港股最多漲３０３點報

２６５２０，最終全日收市升２８１點或１﹒０７％，報２６４９８點。

按額度計算，北水全日淨流入２８﹒１億元人民幣增近４％。北水淨買入最多的個股依次是

騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的

依次是萬洲國際（００２８８）。

主板成交７６８﹒０１億元，較昨日增加１４﹒７％。其中港股通成交１１０﹒２億元，佔

總成交１４﹒３％。



＊北水目光轉移至新經濟股＊



市場研究資料顯示，騰訊與動視暴雪聯合開發的《Ｃａｌｌ ｏｆ Ｄｕｔｙ

Ｍｏｂｉｌｅ》推出兩個月，全球吸金６﹒８億元，成績理棍。騰訊全日收報３３５﹒６元，漲

１﹒７％。北水今日力吸騰訊，淨買入約４﹒５億元。

小米連續５日共斥資近１０億元回購，而且除了獲建銀國際及野村唱好，亦獲北水看好，全

日淨買入約４億元。小米收報９﹒３４元，揚２﹒９８％。

另外，台灣手機鏡頭生產商大立光公布，上月合併營收６６﹒５６億新台幣，連續第４個月

創歷史新高，市場憧憬同業的舜宇業績造好，舜宇全日急升５﹒７２％，報１３８﹒７元，曾高

見１３９﹒５元創逾１６個月新高。北水亦分一杯羹，全日淨買入１﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） ４．４７

小米集團（０１８１０） ４．０４

建設銀行（００９３９） ３．６２

舜宇光學（０２３８２） １．８１

美團點評（０３６９０） １．７４



淨沽出最多港股：

萬洲國際（００２８８） －０．６６

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（ｊｔ）

