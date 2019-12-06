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06/12/2019 18:09

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２８﹒１億人幣，買騰訊小米，沽萬洲

　　《經濟通通訊社６日專訊》隔晚（５日）美國總統特朗普再次表示，與中國貿易談判進展順
利，加上有消息指，美中會於加徵關稅期限前簽訂首階段貿易協議，帶動貿易相關股造好，港股
今早高開１２８點後升勢持續擴大，午後手機設備股表現依然強勢，港股最多漲３０３點報
２６５２０，最終全日收市升２８１點或１﹒０７％，報２６４９８點。
　　按額度計算，北水全日淨流入２８﹒１億元人民幣增近４％。北水淨買入最多的個股依次是
騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的
依次是萬洲國際（００２８８）。
　　主板成交７６８﹒０１億元，較昨日增加１４﹒７％。其中港股通成交１１０﹒２億元，佔
總成交１４﹒３％。

＊北水目光轉移至新經濟股＊

　　市場研究資料顯示，騰訊與動視暴雪聯合開發的《Ｃａｌｌ　ｏｆ　Ｄｕｔｙ　
Ｍｏｂｉｌｅ》推出兩個月，全球吸金６﹒８億元，成績理棍。騰訊全日收報３３５﹒６元，漲
１﹒７％。北水今日力吸騰訊，淨買入約４﹒５億元。
　　小米連續５日共斥資近１０億元回購，而且除了獲建銀國際及野村唱好，亦獲北水看好，全
日淨買入約４億元。小米收報９﹒３４元，揚２﹒９８％。
　　另外，台灣手機鏡頭生產商大立光公布，上月合併營收６６﹒５６億新台幣，連續第４個月
創歷史新高，市場憧憬同業的舜宇業績造好，舜宇全日急升５﹒７２％，報１３８﹒７元，曾高
見１３９﹒５元創逾１６個月新高。北水亦分一杯羹，全日淨買入１﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　４．４７　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　４．０４　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　３．６２　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　　１．８１　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　１．７４　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　萬洲國際（００２８８）　　　　　－０．６６　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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