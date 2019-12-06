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即市新聞

06/12/2019 15:46

《美元走勢－羅明立》美匯有機會再考驗９７﹒１０低位支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７８　　　１０８﹒６２　　　１０８﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１０９　　　１﹒１１００　　　１﹒１１０４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１６５　　　１﹒３１５１　　　１﹒３１５７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８３　　　０﹒９８６１　　　０﹒９８７２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３０９　　　７﹒８２６９　　　７﹒８２８３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國上周首次申領失業救濟人數意外減少１萬人，至２０﹒３萬人，為４月份
以來最少，有別於市場預期的增至２１﹒５萬人。美國１０月份貿易赤字由前一個月經修訂後的
５１１億（美元．下同）下降至４７２億元，少過預期的４８５億元，整體出口跌０﹒２％至
２０７１億元。投資者關注今晚公布的非農就業資料，分析師預計為１８﹒３萬個職位增長，失
業率將維持於３﹒６％的低位。雖然中美貿易談判又轉風向，達成首階段協議的機會仍高，但美
匯指數繼續反覆向下，有機會再考驗上次低位９７﹒１０的支持。
　　日本政府推出１３萬億日圓的刺激經濟計劃，以財政開支及貸款計劃為主。計劃主要針對災
後恢復和重建、應對海外經濟下行風險，以及維持東京奧運後的經濟活力三個方向。分析指日本
央行可能日後將需要加大力度購入日本公債以支持政府開支，加上日本央行上周公布截至９月份
高達５６９萬億日圓的資產負債表規模趨於擴大，不利日圓表現。但消息對日圓即市影響不大，
美元未能重回１０９以上。但估計１０７﹒８０╱１０８﹒２０應有較大支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒２０　　　１０９﹒４０　　　１０７﹒７５
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０６０　　　１﹒１１７０　　　１﹒１０３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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