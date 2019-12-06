《美元走勢－羅明立》美匯有機會再考驗９７﹒１０低位支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒７８ １０８﹒６２ １０８﹒７４

歐元╱美元 １﹒１１０９ １﹒１１００ １﹒１１０４

英鎊╱美元 １﹒３１６５ １﹒３１５１ １﹒３１５７

美元╱瑞郎 ０﹒９８８３ ０﹒９８６１ ０﹒９８７２

美元╱港元 ７﹒８３０９ ７﹒８２６９ ７﹒８２８３

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《美元走勢》美國上周首次申領失業救濟人數意外減少１萬人，至２０﹒３萬人，為４月份

以來最少，有別於市場預期的增至２１﹒５萬人。美國１０月份貿易赤字由前一個月經修訂後的

５１１億（美元．下同）下降至４７２億元，少過預期的４８５億元，整體出口跌０﹒２％至

２０７１億元。投資者關注今晚公布的非農就業資料，分析師預計為１８﹒３萬個職位增長，失

業率將維持於３﹒６％的低位。雖然中美貿易談判又轉風向，達成首階段協議的機會仍高，但美

匯指數繼續反覆向下，有機會再考驗上次低位９７﹒１０的支持。

日本政府推出１３萬億日圓的刺激經濟計劃，以財政開支及貸款計劃為主。計劃主要針對災

後恢復和重建、應對海外經濟下行風險，以及維持東京奧運後的經濟活力三個方向。分析指日本

央行可能日後將需要加大力度購入日本公債以支持政府開支，加上日本央行上周公布截至９月份

高達５６９萬億日圓的資產負債表規模趨於擴大，不利日圓表現。但消息對日圓即市影響不大，

美元未能重回１０９以上。但估計１０７﹒８０╱１０８﹒２０應有較大支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒２０ １０９﹒４０ １０７﹒７５

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０６０ １﹒１１７０ １﹒１０３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

