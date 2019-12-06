林鄭：收逾６０計劃書，擬夥港機構拓ＡＩ或醫療項目

特首林鄭月娥昨出席亞洲知識產權論壇時稱，當局收到逾６０份來自研究機構及海外大學的

計劃書，盼跟本地科研機構合作發展人工智能（ＡＩ）或醫療項目，料部分項目於未來數月內開

展。

林鄭月娥致辭時稱特區政府支持創新，給予稅務優惠鼓勵企業投資及研發，也希望吸引科研

機構及人才，落戶科學園。她提到當局正擴建科學園，而港府與深圳政府於邊境正合作發展創科

園，首批公司２０２３年進駐。《香港經濟日報》

