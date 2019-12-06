  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/12/2019 08:20

林鄭：收逾６０計劃書，擬夥港機構拓ＡＩ或醫療項目

　　特首林鄭月娥昨出席亞洲知識產權論壇時稱，當局收到逾６０份來自研究機構及海外大學的
計劃書，盼跟本地科研機構合作發展人工智能（ＡＩ）或醫療項目，料部分項目於未來數月內開
展。
　　林鄭月娥致辭時稱特區政府支持創新，給予稅務優惠鼓勵企業投資及研發，也希望吸引科研
機構及人才，落戶科學園。她提到當局正擴建科學園，而港府與深圳政府於邊境正合作發展創科
園，首批公司２０２３年進駐。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態06/12/2019
法全國大罷工 促總統棄退休改革
FOCUS05/12/2019
【FOCUS】國務院挺「靈活就業」 蝴蝶效應或起
生財有道05/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：阿里低位有貨192元沽
國際動態05/12/2019
Alphabet易帥 Google CEO全面接掌
香港政情04/12/2019
【紓困措施】政府減免商戶水電費 利得稅薪俸稅可分期繳交
FOCUS04/12/2019
【FOCUS】彈劾報告出爐 侵侵突吹淡風
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

【etnet Bonus】賞「Where’s Wally@ Whampao」限量版行李帶、護照套及明信片精品套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金