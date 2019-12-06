【本港樓市】北角康澤花園三房戶１０３５萬沽，實呎價１﹒７５萬

《經濟通通訊社６日專訊》美聯物業表示，該行剛協助同區客，購入北角康澤花園一個

５９０實呎戶，並斥１０３５萬元入市，２００８年貨轉手升值逾１﹒２倍。

剛成交的康澤花園為Ｄ座中高層１室單位，實用面積約為５９０呎，建築面積約為７８９呎

，為三房間格，同區用家見單位間格方正實用，樓價合理，加上交通方便，故斥資１０３５萬元

成交，折合實用呎價約１７５４２元，建築呎價約１３１１８元。

原業主於２００８年６月以約４６８萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約５６７萬元，

升值約１２１％。（ｂｉ）

