《經濟通通訊社６日專訊》美聯物業表示，該行剛協助同區客，購入北角康澤花園一個
５９０實呎戶，並斥１０３５萬元入市，２００８年貨轉手升值逾１﹒２倍。
剛成交的康澤花園為Ｄ座中高層１室單位，實用面積約為５９０呎，建築面積約為７８９呎
，為三房間格，同區用家見單位間格方正實用，樓價合理，加上交通方便，故斥資１０３５萬元
成交，折合實用呎價約１７５４２元，建築呎價約１３１１８元。
原業主於２００８年６月以約４６８萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約５６７萬元，
升值約１２１％。（ｂｉ）
06/12/2019 15:13
【本港樓市】北角康澤花園三房戶１０３５萬沽，實呎價１﹒７５萬
《經濟通通訊社６日專訊》美聯物業表示，該行剛協助同區客，購入北角康澤花園一個
５９０實呎戶，並斥１０３５萬元入市，２００８年貨轉手升值逾１﹒２倍。
剛成交的康澤花園為Ｄ座中高層１室單位，實用面積約為５９０呎，建築面積約為７８９呎
，為三房間格，同區用家見單位間格方正實用，樓價合理，加上交通方便，故斥資１０３５萬元
成交，折合實用呎價約１７５４２元，建築呎價約１３１１８元。
原業主於２００８年６月以約４６８萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約５６７萬元，
升值約１２１％。（ｂｉ）
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