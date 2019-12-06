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06/12/2019 18:46

【紓困措施】恒生歡迎及積極配合中小企融資擔保計劃

　　《經濟通通訊社６日專訊》恆生銀行（０００１１）商業銀行業務總監林燕勝表示，一直與
中小企並肩而行，歡迎及支持政府推出新措施支援中小企，並會積極和全面配合香港按證保險公
司旗下中小企融資擔保計劃－「九成信貸擔保產品」的推展工作。
　　林燕勝表示，相信政府的新措施將可進一步紓緩香港中小企在營運和資金方面所面對的壓力
。目前不明朗的經濟前景為香港中小企帶來挑戰，該行早前推出多項中小企優惠措施，並將會於
１２月內推出全新推廣優惠以配合上述新產品，加強支援中小企。（ｂｉ）

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