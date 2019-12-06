  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/12/2019 17:20

【地皮招標】政府下周五招標出售屯門住宅地，１月１０日截標

　　《經濟通通訊社６日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１９－２０年度賣地
計劃內位於新界屯門第４８區青山公路－青山灣段的屯門市地段第５１８號的用地。招標於１２
月１３日開始，截標日期為明年１月１０日。
　　屯門市地段第５１８號的地盤面積約為１３５３８平方米，指定作私人住宅用途。最低及最
高的樓面面積分別為３２４９２平方米及５４１５２平方米。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道06/12/2019
【嚟緊炒D乜】美團短炒目標110元即食胡 第四季業績或存隱憂
FOCUS06/12/2019
【FOCUS】佩洛西、拜登、恩恩夾攻 侵侵勢對華「明鷹暗鴿」
生財有道06/12/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港股支持位26200
國際動態06/12/2019
法全國大罷工 促總統棄退休改革
FOCUS05/12/2019
【FOCUS】國務院挺「靈活就業」 蝴蝶效應或起
生財有道05/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：阿里低位有貨192元沽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金