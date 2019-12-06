【地皮招標】政府下周五招標出售屯門住宅地，１月１０日截標

《經濟通通訊社６日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１９－２０年度賣地

計劃內位於新界屯門第４８區青山公路－青山灣段的屯門市地段第５１８號的用地。招標於１２

月１３日開始，截標日期為明年１月１０日。

屯門市地段第５１８號的地盤面積約為１３５３８平方米，指定作私人住宅用途。最低及最

高的樓面面積分別為３２４９２平方米及５４１５２平方米。（ｃｌ）

