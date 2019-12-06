【本港樓市】中原ＣＣＬ按周回落０﹒８２％，樓價調整仍未完成

《經濟通通訊社６日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）回升一

周後再度下跌，最新報１７９﹒８８點，按周跌０﹒８２％，逼近止跌反彈前的低位

１７９﹒０１點，顯示樓價未有上升的動力，兼下行的壓力正在累積。中原地產研究部高級聯席

董事黃良昇稱，倘若ＣＣＬ跌穿１７９點水平，意味樓價調整尚未完成，因此未來數周走勢相當

關鍵。



＊八大指數齊跌，為政府推出新按揭計劃後首現＊



本周八大指數齊跌，為政府調高按揭保險樓價上限後首次出現。其中，中原城市大型屋苑領

先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８１﹒４７點，按周跌０﹒８％。ＣＣＬ（中小型單位）報

１８０﹒１５點，按周跌０﹒７８％。三大整體指數齊跌，近３周出現２次。而ＣＣＬ（大型單

位）１７８﹒４９點，按周跌１﹒０１％，連跌２周共１﹒６８％，反映豪宅樓價走勢亦乏力。

ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣面臨下行壓力，近３周分別跌

１﹒２２％、１﹒２％及１﹒１７％。



＊新界兩區樓價連跌３周，港九樓價暫平穩＊



分區方面，新界兩區樓價走勢率先回軟，新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８７﹒５點，按周跌

１﹒２９％，明顯低於５周前的１９１﹒５點（即樓價止跌反彈前水平），兼創３３周新低。新

界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６１﹒９８點，按周跌０﹒９５％。新界兩區指數同樣連跌３周，分

別累跌２﹒１８％及２﹒５６％。

至於港九市區樓價走勢暫時平穩，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７７﹒８點，按周跌

１﹒０６％；港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９０﹒３０點，按周跌０﹒０４％。九龍區及港島區樓

價近３周走勢反覆橫行，同樣錄得２跌１升，分別累跌０﹒２８％及０﹒５３％。（ｙｗ）

