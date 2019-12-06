【企業盈喜】安踏體育（２０２０）料全年純利增逾４５％

《經濟通通訊社６日專訊》安踏體育（０２０２０）預期截至今年１２月底止，全年純利將
增長不少於４５％，去年純利約為４１億元人民幣，主要由於安踏品牌及其他品牌產品銷售持續
強勁增長，導致收益增長超過３５％；及經營溢利率按年有所增加，主要受惠零售業務的貢獻增
加，而一般其產生的毛利率較批發業務為高；及經營開支比率相對穩定。
不過，上述數字並未計及分佔合營公司Ｍａｓｃｏｔ ＪＶ Ｃｏ虧損。（ｊｏ）
|生財有道06/12/2019
【嚟緊炒D乜】美團短炒目標110元即食胡 第四季業績或存隱憂
|FOCUS06/12/2019
【FOCUS】佩洛西、拜登、恩恩夾攻 侵侵勢對華「明鷹暗鴿」
|生財有道06/12/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港股支持位26200
|國際動態06/12/2019
法全國大罷工 促總統棄退休改革
|FOCUS05/12/2019
【FOCUS】國務院挺「靈活就業」 蝴蝶效應或起
|生財有道05/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：阿里低位有貨192元沽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰