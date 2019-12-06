【企業盈喜】安踏體育（２０２０）料全年純利增逾４５％

《經濟通通訊社６日專訊》安踏體育（０２０２０）預期截至今年１２月底止，全年純利將

增長不少於４５％，去年純利約為４１億元人民幣，主要由於安踏品牌及其他品牌產品銷售持續

強勁增長，導致收益增長超過３５％；及經營溢利率按年有所增加，主要受惠零售業務的貢獻增

加，而一般其產生的毛利率較批發業務為高；及經營開支比率相對穩定。

不過，上述數字並未計及分佔合營公司Ｍａｓｃｏｔ ＪＶ Ｃｏ虧損。（ｊｏ）

