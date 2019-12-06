《小傳日記》貿易談判似明朗，魚缸升勢是虛妄？

《小傳日記》花旗個「孖屐」噚晚都係靠穩，因為缸友們都係睇實中美兩位大佬幾時可以落

實簽署份首階段貿易協議，雖然「孖屐」反應好似幾好，但表現都略為審慎。香江魚缸呢邊就好

似打咗雞血咁，早市高開１２８點之後就係咁飛高高，手機設備佬撐起半邊天，瑞聲

（０２０１８）同舜宇（０２３８２）兩個孖寶強勢彈起，部份貿易戰「風眼股」都急起直追。

午後恆指再度發力，升幅最多擴大３０３點，高見２６５２０點，最終埋單收報２６４９８點，

升２８１點或逾１巴仙。主板成交７６８﹒０１億銀，按日升近一成半。國貨收報１０４０７點

，升８５點或近１巴仙。

Ａ場今日走勢向好，上證綜指報２９１２點，升１２點或近巴仙；深成指報９８７８點，升

７９點或近１巴仙，成交２６０３﹒２６億人仔。兩市成交合共４０９８億元人仔。

大隻藍戰士似乎養尊處優，大象（００００５）升近半巴仙，報５７﹒４５元；生發發

（００３８８）升逾１巴仙，報２４７﹒６銀。ＱＱ（００７００）飛起近２％巴仙，報

３３５﹒６銀；神州移動（００９４１）打和無升跌，報５９﹒３元；ＡＩＡ（０１２９９）升

逾半巴仙，報７７﹒９５銀。



＊手機佬威威孖寶映雙輝，濠賭齊落鑊升勢真磅礡＊



呢兩日「孖屐」都炒緊貿易戰緩和風，之前係咁跌嘅手機設備佬今日都有資金追入，瑞聲今

日犀利到又再飆逾９巴仙，報６１﹒９５銀；另一孖寶舜宇高收近６巴仙，報１３８﹒７銀，兩

者係升幅最大嘅藍戰士，勁！比亞迪電子（００２８５）抽升逾６巴仙，報１５﹒６４銀；丘鈦

（０１４７８）彈近４巴仙，報１２﹒４２銀；富智康（０２０３８）彈起逾２巴仙，報

１﹒４１銀。鴻騰精密（０６０８８）踢高近８巴仙，報２﹒６７銀。高偉電子（０１４１５）

飆升近一成一，報１﹒２４銀。

雖然間間大行都好似睇淡濠賭股，但似乎缸友逆線操作，今日反而落鑊炒起，銀娛

（０００２７）升逾２巴仙，報５２﹒２５銀；新濠（００２００）跌近１巴仙，報２０銀；澳

博（００８８０）踢高逾１巴仙，報８﹒２銀；永利馬交（０１１２８）抽升逾１巴仙，報

１７﹒２２銀；金沙（０１９２８）跳起近２巴仙，報３７﹒４元。美高梅（０２２８２）彈起

逾半巴仙，報１１﹒８６銀。



＊產量有得減油佬卻慘慘，旺旺又新高達利亦風騷＊



石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）同埋佢啲自己友開會想減產，「孖屐」預計減產協議延長至明

年６月，但啲石油佬好似無咩反應咁。中石油（００８５７）彈起１巴仙，報３﹒５８銀；中海

油（００８８３）無升跌，報１１﹒３銀；中石化（００３８６）碌低唔夠１巴仙，報４﹒３５

銀；中海油服（０２８８３）唔見１巴仙，報１０﹒５銀。

唔經唔覺聖誕節就快到，大家都會買多啲嘢食下或者買來做賀禮。今日就見到啲銀流入咗去

食品佬個度，搞到好多都鬼咁生猛。旺旺（００１５１）鏟高４巴仙，報７﹒０５銀，連續兩日

創逾１７個月高；達利食品（０３７９９）抽高５巴仙，報５﹒７７元銀，創８個月高；周黑鴨

（０１４５８）踼高３巴仙，報５﹒３６銀；康師傅（００３２２）彈起１巴仙，報１２﹒５６

銀；但統一企業（００２２０）就漏氣跌１巴仙，報８銀。



＊港鐵賺少咗升勢卻未阻，前景唔多好長汽被當草＊



最近香江社會動盪不斷，而首當其衝嘅港鐵（０００６６）近日就出盈警，話預計今年全年

損失１６億銀，但神奇嘅係佢今日仲有得漲超過１巴仙，報４４﹒１５銀。其他公用佬則有人歡

喜有人憂，電能（００００６）揚逾１巴仙，報５５﹒５５銀；領展（００８２３）獲中金首予

贏大市，全日升１巴仙，報８０﹒５銀；中電（００００２）企穩，報７９﹒７５銀；煤氣

（００００３）軟不足半巴仙，報１４﹒８銀，仲要係表現最差藍戰士；港燈（０２６３８）埋

單少１仙，報７﹒６１銀。

今日汽車佬突然被拋售，ＡＨ股都齊齊走低。獲華興資本首予「賣出」評級嘅長汽

（０２３３３）趴低超過兩巴仙，報５﹒８６銀；廣汽（０２２３８）同慶鈴汽車

（０１１２２）軟半巴仙，分別報８﹒８７銀及１﹒８９銀；比亞迪（０１２１１）跌近半巴仙

，報３７﹒１５銀；吉利（００１７５）則醒目升１巴仙，報１５﹒３６銀。假期愉快，請請！



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