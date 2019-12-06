《真知灼見－溫灼培》日本千億美元刺激經濟方案，觀望央行行動

《真知灼見》本周四（５日），日本安倍晉三政府落實一個１３﹒２萬億日圓，即約

１２１５億美元的刺激經濟方案。按日本政府估計，該方案可有助把明年經濟年度（２０２０年

４月至２０２１年３月）日本ＧＤＰ推升１﹒４％。但由於現時日本政府債務與其ＧＤＰ佔比已

高達兩倍多，也就是說，日本政府必須大舉發債以支付有關刺激經濟方案。眾所週知，日本債息

率極低，令人質疑有多少投資者願意吸納這批新債。現市場關注於本月１９日的日本央行議息會

上，會否宣布加大量寬金額以購入這批政府債，配合安倍政府行動。



＊日本家庭消費跌反映經濟疲弱＊



回憶日本經濟，第三季按季增長只有０﹒２％，可謂相當微弱，只略高於零。從今早（６日

）日本公布１０月份單一家庭消費數字顯示，按月按年分別大跌１１﹒５％及５﹒１％，跌幅遠

大於市場估計。１０月份家庭消費按月大跌１１﹒５％也是可以理解。因為不少消費者趕及在１

０月加徵消費稅，由８％增至１０％之前，率先在９月購物，使１０月份數字按月比出現較大回

落。但如以按年比，不難發現日本家庭消費仍見大跌５﹒１％，這可反映出日本經濟疲弱一面。

日本單一家庭消費，是一個較零售銷售更準確衡量日本國內的消費力。相信日本央行在衡量當地

經濟時會更關注此數字。



＊市場避險情緒高漲，支持圓匯＊



就整體日圓而言，日圓這兩天未受上述因素影響而下跌。相反，只繼續受到中美貿易情況變

化所牽動。由於現距離本月１５日，即美國加徵中國總值１２５０億美元進口貨品１５％關稅的

日子愈來愈近，而中美遲遲又未能達成初階段性貿易協議，這使市場避險情緒高漲，並為日圓匯

價帶來支持。技術上，日圓較大上升阻力於１０８兌１美元，初步支持於１０９﹒６０，而下一

支持在１１０﹒５０。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

