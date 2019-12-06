《股市一周》特朗普貿談言論反覆，港股全周升１５１點成交額減少



《經濟通通訊社６日專訊》美方徵收中國貨品關稅的期限（１５日）將至，令本周市場再度

關注中美貿易戰消息。美國總統特朗普本周亦接二連三對貿易戰表態，周中曾表示貿易戰並「沒

有限期」，或到明年１１月總統大選後，才望與中國達成貿易協議，然後隔日又再表示，兩國貿

易談判進展非常順利。特朗普說詞之反覆，令港股本周表現反覆，惟波幅只有５２４點。

本周一（２日）財新公布１１月中國製造業ＰＭＩ錄得５１﹒８，升至近３年高，港股曾最

多升１６５點，不過受本地地產股弱勢拖累下，最終只收升９８點。周二（３日）隨著美方徵收

中國貨品關稅的期限亦愈趨接近，市場憂慮升溫，港股初段表現已受壓，其後更一度挫３８１點

２６０６３，最終跌幅收窄至５３點報２６３９１。

美國總統特朗普指對貿易戰何時了結「沒有限期」，消息引發本周三（４日）亞洲股市急挫

，港股亦無倖免，低開低走一度穿２６０００關低見２５９９５，最終跌３２８點報２６０６３

。

本周四（５日），受特朗普表示兩國貿易談判進展非常順利，亦有傳美國白宮顧問庫什納已

加入中美貿易談判，港股全日收升１５４點。至今日，中美貿談續吹緩風，恆指延續上日升勢高

開１２８點，隨著手機設備股走勢強勁，帶動港股升勢持續，一度高見２６５２０，最終收升

２８１點報２６４９８。

整結全周，港股在２５９９５至２６５２０之間窄幅波幅，全周升１５１點或０﹒５８％。

國指全星期在１０２３２至１０４３３之間上落，收報１０４０７，全周漲１０２點或１％。

本周主板日均成交為７０７﹒８億元減少逾２１％。



＊大廠預備生產５Ｇ手機，瑞聲升逾一成冠藍籌＊



重磅股方面，匯控（００００５）全周累跌１﹒１２％，報５７﹒４５元；港交所

（００３８８）揚０﹒１６％，報２４７﹒６元；騰訊（００７００）走高１﹒１５％，報

３３５﹒６元；中移動（００９４１）升０﹒５１％，報５９﹒３元；友邦（０１２９９）跌

０﹒５７％，報７７﹒９５元。

信和置業（０００８３）本周累挫２﹒９％，報１１﹒４元，為全周跌幅最大恆指成分股。

多間大廠預備生產５Ｇ手機，令手機設備股本周表現強勢。瑞聲科技（０２０１８）急漲

１２﹒８４％，報６１﹒９５元，為全周升幅最大恆指成分股。受惠手機多鏡頭成為設計主流，

加上蘋果ｉＰｈｏｎｅ １１系列帶動，舜宇（０２３８２）亦同樣造好，一周累升８﹒１１％

，報１３８﹒７元；比亞迪電子（００２８５）飆１１﹒７１％，報１５﹒６４元；富智康

（０２０３８）揚７﹒６３％，報１﹒４１元。有傳鴻騰精密（０６０８８）將拿下華為明年全

數５Ｇ手機代工訂單，另外，蘋果明年同樣推出５Ｇ手機，亦由鴻海負責，兩邊皆「通殺」的鴻

騰精密本周累升８﹒９８％，報２﹒６７元。

北京市委書記調研中關村積體電路設計園，表明要努力打造世界一流的積體電路設計產業園

區。加上，大摩唱好邏輯半導體需求強勁，帶動晶片股愈升愈有。華虹半導體（０１３４７）全

周累計攀升２６﹒９５％，報１７﹒６２元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）漲４﹒８９％，報

１０７﹒２元；中芯（００９８１）急升８﹒０２％，報１０﹒７８元；上海復旦

（０１３８５）走高１６﹒６％，報５﹒８３元。



＊內房１１月銷售業績好，融創一周累漲近８％＊



內房股本周全線向上，碧桂園（０２００７）連同其合營公司和聯營公司於１１月共錄得歸

屬其股東權益的銷售金額增加７８﹒２２％至約６０１﹒５億人民幣，本周股價升２﹒２％，報

１１﹒１４元；華潤置地（０１１０９）漲４﹒２８％，報３５﹒３元；融創（０１９１８）上

月銷售額增長４８％至約６６６﹒５億元人民幣，本周累漲７﹒６％，報４１﹒０５元；萬科

（０２２０２）上月合同銷售額跌約６﹒４８％至５４５﹒４億元人民幣，股價本周微漲

１﹒０２％，報２９﹒６元；恆大（０３３３３）一周累升５﹒４６％，報１９﹒７元。

新經濟股大致走高，美團點評（０３６９０）獲星展目標價１２２元，及評級「買入」，全

周累升０﹒３９％，報１０３﹒６元；平安好醫生（０１８３３）漲６﹒１４％，報５５﹒３元

；眾安在線（０６０６０）獲摩通最新維持該股「增持」評級，目標價３２元，股價累升

２﹒４％，報２７﹒７元；小米集團（０１８１０）連續五日斥資近１０億元回購逾１﹒１億股

，本周累升４﹒３６％，報９﹒３４元；雖然阿里巴巴（０９９８８）獲富瑞及高盛唱好，分別

予目標價２６０元及２５２元，惟股價全周累跌０﹒４５％，報１９７﹒５元。



＊石油輸出國組織或延長減產，石油股止跌回穩＊



石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及盟友本周在奧地利維也納召開會議，料討論減產安排。現時

ＯＰＥＣ同意每日減產１２０萬桶石油，減產協議直到明年３月到期。市場普遍預料，ＯＰＥＣ

今次會議最少同意延長減產協議至明年６月。當中伊拉克石油部長加德班更建議每日減產１６０

海油（００８８３）跌０﹒５３％，報１１﹒３元；中石化工（００３８６）跌０﹒９１％，報

４﹒３５元；中海油服（０２８８３）軟０﹒３８％，報１０﹒５元。

本周初內地農業農村部表示，能繁母豬存欄回升及生豬存欄下降或見底，豬價跌逾兩成令豬

肉板塊普遍偏軟。惟本日中國國務院關稅稅則委員會公布，正開展部分美國大豆、豬肉等商品的

排除關稅工作，刺激豬肉板塊反彈。萬洲（００２８８）本周累升２﹒９９％報８﹒２８元；中

糧肉食（０１６１０）漲２﹒８９％，報２﹒４９元；雨潤食品（０１０６８）跌２﹒３５％，

報０﹒８３元。（ｋｓ、ｊｔ）

