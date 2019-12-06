《保險智衛－余栢堅》靈活運用年金，「你想」退休隨心選

《保險智衛》上回講過投保年金前需要注意的事項，當清楚了解年金計劃的特質，亦覺得適

合自己，就可以開始具體策劃。



＊善用合資格延期年金保單的扣稅特點＊



每位納稅人投保「合資格延期年金保單」及╱或強積金可扣稅自願性供款，該保費及╱或供

款可獲每課稅年度最高６萬元的稅務扣除優惠，如夫婦二人均有應課稅入息，即合共有最高１２

萬元的稅務扣除總額。不過大家未必知道，夫婦可將兩人名下的合資格延期年金保單之保費就稅

務扣除作自由分配，但每名納稅人在此項目的稅務扣除上限則維持６萬元不變。另外，此彈性安

排暫不適用於強積金可扣稅自願性供款。

舉例，假設丈夫的合資格延期年金保單在該課稅年度的年度保費是８萬元，而妻子的是２萬

元。只要兩份合資格延期年金保單的年金領取人是丈夫、妻子或者夫婦聯名，丈夫可申請扣除８

萬元保費中的６萬元，而妻子在申請扣除其２萬元保費後，可同時申請扣除丈夫保單中未扣除的

２萬元。

另一例子，假設夫婦各自投保３﹒６萬元的合資格延期年金保單，即二人合共有７﹒２萬元

稅務扣除總額；他們可善用此靈活的稅務寬減安排，將保費扣除申請分配到較高應課稅入息實額

的一方，有機會扣除更多稅款。如丈夫的應課稅入息實額較高，他可用盡個人的扣稅上限６萬元

，而太太則可利用餘下的１﹒２萬元作自己的稅務扣除。

為方便說明，以上兩例子均假設夫婦沒有作出強積金可扣稅自願性供款。另外，稅務扣除須

遵守香港特別行政區稅務局最新的規則及規例。如有任何疑問，可向專業人士尋求獨立的稅務意

見。



＊善用各類年金計劃，提早退休心願＊



上期為大家分享過不同類型年金計劃可以相輔相成，今次會用例子來作解說。熱愛旅行及攝

影的教師Ｍａｒｙ，希望可盡早退休遊歷世界，所以她４６歲時投保延期年金計劃，為自己建立

退休儲備。假設她投保一份供款期５年及年金派發期為１０年的合資格延期年金保單，５年供款

期完結，及被保人達到特定歲數（如被保人的下次生日年齡達５１歲）時便可以開始每月領取年

金，為期１０年。而Ｍａｒｙ亦可同時就此合資格延期年金保單的５年供款期享有扣稅優惠。

另外，如要滿足長遠退休需要，Ｍａｒｙ可考慮同時投保多一份終身年金作銜接。舉例，一

款供款期亦為５年的延期年金，讓投保人選擇於６０歲、６５歲或７０歲開始獲發年金，直至

１２０歲。

利用年金計劃安排好每月退休所需，再配合其他健康保險計劃，以應對年老時由病患帶來的

潛在龐大醫療開支，退休自然樂逍遙。《富衛香港及澳門首席精算師 余栢堅》

