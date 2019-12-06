《神州經脈》中美釋樂觀情緒，人行放水千億，滬指周漲幅近兩月大

《神州經脈》今日有１８７５億元（人民幣．下同）的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人民

銀行公布，增量續作中期借貸便利（ＭＬＦ）操作３０００億元，較今日到期的ＭＬＦ多

１１２５億元，惟中標利率持平，為３﹒２５％。另外，人行不開展逆回購操作，為連續１３日

暫停逆回購，全口徑計，今日淨投放１１２５億元。市場最關心的ＭＬＦ「減息」未有發生，對

Ａ場利好不顯著。

滬綜指高開０﹒１％，甫開市即收復二千九，但人行宣布ＭＬＦ操作後，表現並無大改善，

半日更一度返回二千九之下，午後市況轉佳，最終滬指升０﹒４３％收場，報２９１２﹒０１點

，累計全周升１﹒３９％，中止連續三周下跌，漲幅創１０月１１日以來最大。深成指全日升

０﹒８１％，創業板指升０﹒９９％。

交投未受特別提振，兩市全日成交４０９８億元，按日成交下跌３﹒３％。



＊今日新聞精選＊



１﹒美國總統特朗普稱，與中國的磋商進行得非常好，但月中限期後是否徵稅要看情況，又強調

甚麼事情都可能發生。財長努欽表示，雙方談判副代表亦已於周三（４日）晚上通電話努力達成

協議。不過據外媒消息指特朗普希望中國在簽定首階段貿易協議一年內，向美國購買４００億至

５００億美元農產品，遠高於上年８６億美元。



２﹒從國務院關稅稅則委員會辦公室了解到，根據國內需要，國內企業自主通過市場化採購，自

美進口一定數量商品。國務院關稅稅則委員會正在根據相關企業的申請，開展部分大豆、豬肉等

商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加徵中國對美３０１措施反制關稅等排除措施。對排

除範圍內商品採購，企業自主商談、自行進口、自負盈虧。



３﹒針對美國日前對中國外交人員設限的做法，外交部發言人華春瑩在今天的例行記者會上確認

，中方是採取了反制的措施，中方已於１２月４日照會美國駐華使館從即日起對美方採取對等做

法。中方再次敦促美方糾正錯誤，撤銷有關的決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供

支持和便利。



４﹒中證監新聞發言人常德鵬表示，證監會發布《證券期貨經營機構管理人中管理人（ＭＯＭ）

產品指引》（試行），自發布之日起實施，目的主要是為了引入資本市場中長期資金，為ＭＯＭ

運作進行規範。



５﹒美國財長努欽於國會眾議院金融服務委員會上表示，華府反對世界銀行對中國的低息貸款。

努欽又指，財政部已就世銀大幅削減對中國貸款的建議進行磋商，又強調中國作為世界第二大經

濟體，人均收入高於各國，應停止接受援助，損害美國作為世銀最大的捐助國的利益。



６﹒倫敦證券交易所（倫交所）北京代表處首席代表艾德華在廣州一場活動上表示，英國的上市

公司很有興趣在中國市場發行ＣＤＲ，但具體的時間表還無法確定。此前有市場人士預計，滬倫

通初期東向ＣＤＲ發行公司主要集中於倫交所優質上市公司，有較大可能來自富時１００成分股

。



７﹒農業農村部制定《加快生豬生產恢復發展三年行動方案》，目標今年要盡快遏制生豬存欄下

滑勢頭，確保年底前止跌回升，確保明年元旦春節和全國「兩會」期間豬肉市場供應基本穩定；

確保２０２０年年底前產能基本恢復到接近常年的水平，２０２１年恢復正常。



８﹒銀保監今日公布修訂後的《中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則》，自公布之日

起施行。《條例》提到，外國保險公司與中國的公司、企業合資在中國境內設立經營人身保險業

務的合資保險公司，其中外資比例不得超過公司總股本的５１％。（ｃａ）

