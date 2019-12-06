《鍾之日記》全周坐過山車，有驚無險落地

《鍾之日記》１２月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚（５日）美國總統特朗普表示，與中國貿易談判進展順利，本月中將要加徵關稅的措施

或有變。加上中美貿易談判氣氛轉佳，帶動貿易相關股再度造好，港股今早高開１２８點後，升

勢持續擴大，午後手機設備股表現仍然強勢，多隻重磅股更錄得超過１％升幅，港股於下午收市

前更最多漲３０３點，高見２６５２０點，最終全日收市升２８１點或１﹒０７％，報

２６４９８點。主板成交７６８億元，較昨日增加１４﹒７％。

特朗普說詞之反覆，令港股本周表現亦較為波動，曾一度低穿二萬六關口，但總結本周恆指

仍上升了１５１點或０﹒５８％。

此前有報道指中美首階段貿易協議將於下周日（１５日）前達成，美國總統特朗普在白宮午

餐會上續稱，與中國的磋商進行得非常好，但限期後是否開啟新一輪徵稅則要看情況，強調甚麼

事情都可能發生。美國財長努欽透露，雙方談判副代表於周三（４日）晚上通電。

內地官媒報道，國務院關稅稅則委員會正在開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範

圍內商品，採取不加徵中國對美３０１措施反制關稅等排除措施。對排除範圍內商品採購，企業

自主商談、自行進口、自負盈虧。



＊央媽麻辣粉不加辣，Ａ場收貨滬指返回整數關＊



今日有１８７５億元人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人民銀行公布，續作ＭＬＦ操

作３０００億元人民幣，增量１１２５億元人民幣，而市場最關心的中標利率則持平，保持

３﹒２５％。另外，人行不開展逆回購操作，為連續１３日暫停逆回購，全口徑計，今日淨投放

１１２５億元。人行推出超大碗「麻辣粉」，但計及人行已經連續１３日暫停逆回購，淨投放額

尚算合理，且利率並無再向下調整，市場認為本輪放水並無釋放寬鬆信號。

滬綜指高開０﹒１％，甫開市即收復二千九，但人行宣布ＭＬＦ操作後，表現並無大改善，

半日更一度返回二千九之下，午後市況轉佳，最終滬指升０﹒４３％收場，報２９１２﹒０１點

，累計全周升１﹒３９％，中止連續三周下跌，漲幅創１０月１１日以來最大。深成指全日升

０﹒８１％，創業板指升０﹒９９％。

交投未受特別提振，兩市全日成交４０９８億元，按日成交下跌３﹒３％。



＊瑞信多鏡頭手機市場獲唱好，手機設備股領漲＊



近年推出的智能手機都以多焦距鏡頭為招徠，令手機拍照的實用性大大增強。瑞信因而上調

多鏡頭市場滲透率及３鏡頭採用比率預測由６５％升至６８％，以反映手機鏡頭模組及鏡頭需求

高於預期，又將手機鏡頭模組及手機鏡頭出貨量增長預測由２８％上調至３０％。

該行指，手機鏡頭於農曆新年前雖然會出現供應鏈調整，造成短線隱憂，但長遠而言多鏡頭

周期仍保持完好，支持對舜宇舜宇光學（０２３８２）進行重估。瑞信重申對舜宇「跑贏大市」

投資評級，將其目標價由１４１元上調至１４６元，此相當預測２０２０年市盈率２８倍。

瑞信亦將丘鈦（０１４７８）目標價由１２﹒８元上調至１３﹒４元，維持跑贏大市評級，

預期丘鈦２０２０至２０２１年相機模組出貨量增長１６％至１７％，料其兩年市佔率會上升，

將其２０２０年至２０２１年每股盈利預測上調４％及１０％，以反映市場對相機像素的提升快

於預期。

市場憧憬中美貿易談判進展向好，加上有大行看好多鏡頭手機的潛力，手機設備股今日繼續

落鑊。瑞聲科技（０２０１８）飆升９％，報６１﹒９５元，為升幅最大的藍籌；高偉電子

（０１４１５）大漲１０﹒７％，比亞迪電子（００２８５）漲６﹒１％，舜宇（０２３８２）

漲５﹒７％，丘鈦科技（０１４７８）漲３﹒７％，富智康（０２０３８）亦升２﹒２％。



＊高盛首予目標價２５２元，市場重拾對阿里熱情＊



內地科網龍頭阿里巴巴（０９９８８）回巢第二上市，多家大行都給予正面的投資評級。高

盛都不例外，首予阿里「買入」投資評級，並列入「確信買入」名單，目標價２５２元。高盛認

為，未來３年的南向交易能帶來５０億美元流入，相信有助為全球增長最快市值公司增加股價穩

定因素。

該行又指，阿里巴巴將會繼續專注釋放其協同效應，受惠於其已在中國的消費市場中獲得三

分之一的支付市場。該行提到，現時公司的領導層能為產品帶來創新及為多項業務帶來增長。該

行又預期，公司正在軌道上達至其五年計劃，有潛在的核心增長。

阿里巴巴繼上日反彈近２％後，今日在高盛吹奏下，再漲２﹒７％，報１９７﹒５元。



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